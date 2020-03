Gurutze Pérez Artieda: “Tuve un profesor que nos decía, 'venga, machotes'”

01/03/2020 a las 06:00

¿Cómo se dirige una cátedra de Mujer, ciencia y tecnología?

Empecé en mayo de 2019. En mi caso, en el curso 2017-18 varias profesoras de Ingeniería llevábamos observando que en nuestras clases cada vez había menos chicas. En un aniversario de la UPNA vino un grupo de la Universidad de Sevilla que hacía teatro. Fuimos a verlas y nos pareció que era una forma divertida de provocar esa ilusión por la ciencia.



Y así surge Yo quiero ser científica.

Sí. Nos pusimos en marcha nueve profesoras y empezamos con este teatro.



E interpretan a científicas históricas, en su caso a una entomóloga del siglo XVII.

Sí. Era un poco las necesidades teatrales. Al principio, todas íbamos a tener un perfil muy parecido y lo que necesitábamos era científicas de otras épocas y que pudiésemos visualizarlas de otra manera. Ahí incluimos a Hipatia, de Alejandría; a la que encarno yo, que es Maria Sibylla Merian... La idea es que hubiera diferentes perfiles y que la estética de la obra fuese variada y atractiva.



¿Cómo era Maria Sybilla Merian?

Nació en Frankfurt en el siglo XVII. Además de entomóloga empírica era artista, aventurera... Vivió en Amsterdam, estuvo en Surinam, en Sudamérica... Para la época y para ser una mujer hizo cosas completamente rompedoras.



Y en su caso personal, ¿cómo fue la elección de ingeniería? ¿Tuvo que rebelarse?

No. Yo elegí libremente porque en mi casa me hicieron creer que podría hacer lo que quisiera.



¿Y hay tradición científica en su familia? ¿Sus padres?

No. Ninguno de los dos. Pero sí que tienen mentes abiertas y bastante libres. Ellos no hicieron ninguna distinción entre los tres, mis dos hermanos y yo. Cuando elegí ingeniería, nunca sentí que estaba rompiendo ningún molde. Aunque sí que tuve algún profesor con una mente un poco antigua que cuando daba clases, decía “venga, machotes”.



¿Y en qué contexto?

Cuando iba a explicar algo importante. Aquello se me quedó grabado. Pero bueno, en el mundo laboral vi las diferencias cuando tuve a mi hijo. A veces se ponía enfermo o tenía que hablar con su profesor...



Y al mundo laboral no le importaba entonces la conciliación.

Más que no importarle, lo que sí sentí es que era diferente. En este departamento y hace unos años, era casi todo hombres y yo. Parecía que yo era la única que tenía hijos cuando en realidad muchos eran padres. Pero claro, tenían una mujer que supongo que se hacía cargo. Ahí es donde noté la diferencia. Pero eso ha cambiado. Ahora es habitual escuchar a un padre de treinta y pocos decir, “esta tarde no puedo, que tengo que cuidar a los hijos”. Yo eso lo aplaudo.



EINSTEIN Y NOETHER



¿Sabía que las cartas de Einsten lo mostraban como un tipo machista e incluso maltratador?

¿Sí? Eso no lo había oído. Bueno, en la época de Einstein también había mujeres fantásticas y que también aparecen en nuestra obra de teatro. Marie Curie, con dos premios Nobel, es de sobra conocida. Pero había otras, como Emmy Noether, que fue quien diseñó todo el aparato matemático para que Einstein pudiera desarrollar su teoría de la relatividad.



¿Y qué feedback reciben de los alumnos de primaria después de la obra?

Pues la curiosidad por saber si somos normales.



Pues mal vamos...

Sí. Preguntas del tipo, “¿tienes novio?” o “¿cómo son vuestros hijos?”. Nos preguntan si hacemos más cosas que la actividad científica. Y tenemos que decirles que sí, que nos gusta el deporte, ir al cine o salir con amigos. Pero también hacen preguntas interesantes de ciencia.



¿Por ejemplo?

Pues por qué no nos caemos si la tierra está girando. O cómo funciona un móvil sin conexión por cable... A veces hasta logran ponernos en algún compromiso.



¿Y no es una paradoja que la ciencia avance a un ritmo exponencial mientras los temas sociales evolucionan muy poco con los años?

Sí. Yo me he sorprendido. Hasta que metí a investigar con libros y datos todo esto, no era consciente de que nos habíamos paralizado, de que íbamos para atrás. No sé por qué se han marcado esos estereotipos de chico fuerte y chica princesa. No sé por qué mi generación lo tenía tan claro respecto a la independencia y la libertad de la mujer y la siguiente, no. Hay que darle la vuelta.



Así que el objetivo último de esta cátedra es que no exista.

Eso es. Que no haga falta porque ya estemos en el momento de una verdadera igualdad de derechos y capacidades de elegir.

DNI



Gurutze Pérez Artieda (Pamplona, 1971) es Ingeniera Industrial y Doctora por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Tras dirigir la cátedra Colegio Ingenieros Industriales desde 2013, en 2019 asumió la de Mujer, ciencia y tecnología.