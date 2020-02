Actualizada 04/02/2020 a las 08:46

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona contempla reordenar el servicio nocturno del transporte urbano, incrementar el número de paradas hasta equipararlo prácticamente al de la red diurna, para lo que será preciso casi duplicar el número de líneas actual. Es lo que puso el lunes sobre la mesa el equipo de gobierno, para aprobarlo dentro del Plan de Transporte 2020. El objetivo era lograr el respaldo necesario en la comisión Permanente, pero Navarra Suma solicitó dejarlo sobre la mesa y finalmente se pospuso una semana, hasta el lunes 10. El plan deberá pasar después el filtro de la asamblea, con el fin de ponerlo en marcha en la segunda mitad de este año.



Juanjo Echeverría, de Navarra Suma, explicó que les entregaron la documentación del Plan de Transporte el día 29 de enero y que el espacio de tiempo resultaba “insuficiente para poder estudiar el contenido”. Por este motivo solicitaron el aplazamiento, al que el presidente, David Campión, accedió.



La reordenación de la red nocturna da respuesta de algún modo a la solicitud efectuada por Navarra Suma en 2018, primero en el Ayuntamiento de Pamplona, y luego en la Mancomunidad, con el fin de que se habiliten paradas a demanda o antiacoso para mujeres en el horario nocturno, tal y como han hecho algunas ciudades, entre ellas San Sebastián.



Desde la Mancomunidad recuerdan ahora que “la opción de las paradas intermedias a demanda se descartó a raíz de la decisión de una Comisión Permanente celebrada en octubre de 2018”. En la misma se encomendó, “como solución alternativa más eficaz y ambiciosa, el estudio de una reordenación de la red nocturna que mejorase la accesibilidad y la cobertura de dicho servicio”. Esta propuesta alternativa fue también contrastada con las técnicas de Igualdad de los ayuntamientos del área de Transporte Comarcal y con el comité de empresa de TCC, la empresa que conduce los autobuses. “Para dar respuesta a dicha encomienda, se creó en 2019 un grupo de trabajo conjunto entre los servicios técnicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los de la propia empresa concesionaria, analizando distintas alternativas de servicio nocturno que mejorasen su grado de cobertura y contribuyesen al mismo tiempo a dotar de mayor seguridad a las personas usuarias de este servicio, en especial al colectivo femenino, incorporando la perspectiva de género a dicho análisis”, apuntan desde la Mancomunidad.



El resultado ha sido el proyecto de nueva red de servicio nocturno, “mucho más ambiciosa que la existente, ya que pasará a atender a la práctica totalidad de las paradas de la red del servicio diurno, para lo que casi será necesario duplicar el número de líneas nocturnas y modificar los recorridos”. Del mismo modo prevén ampliar la oferta horaria “adecuándola a la demanda latente”.



LA POSTURA DEL PSN



Las paradas antiacoso para mujeres fueron una de las condiciones que los socialistas plantearon para apoyar el independiente David Campión en la presidencia de la Mancomunidad. En un encuentro apresurado en la misma asamblea del pasado septiembre, la portavoz Maite Esporrín negoció con Campión y con Manolo Romero.



Sin embargo, el proyecto en torno al servicio nocturno no ha cambiado respecto del planteado en la pasada legislatura. Ahora queda saber qué postura tomará el PSN la próxima semana, a la hora de respaldar o no el mencionado Plan de Transporte.



Maite Esporrín avanzó el lunes que este jueves en el pleno de Pamplona Navarra Suma presentará una moción en la que pedirán habilitar las paradas antiacoso. “Y nosotros votaremos a favor”, afirmó. Sin embargo, sostiene que los técnicos de la Mancomunidad ven muy complicado contar con las paradas y que en la entidad los socialistas estarán “en manos de lo que técnicamente se decida”. “Nosotros lo seguiremos pidiendo, pero tenemos siete votos y no podemos hacer más”, indicó.



A vueltas con la velocidad comercial de las villavesas



El Plan de Transporte 2020 se quedó ayer sobre la mesa, pero los grupos políticos de la Comisión Permanente debatieron sobre distintos asuntos relacionados con el transporte público comarcal. Conocieron, por ejemplo, que en el último año ha descendido la velocidad comercial de las villavesas. La Mancomunidad ya había indicado previamente que contempla varios factores para explicarlo, entre ellos las calles 30 Km/hora y un incremento en el tráfico del centro de la ciudad. Fue en este punto donde se suscitaron algunas diferencias. Los técnicos entienden que el aumento del tráfico está vinculado a la mejora en la situación económica, uno de los parámetros con los que explican también el incremento de usuarios de las villavesas. Sin embargo, desde Navarra Suma sostienen que la congestión del tráfico ha llegado al centro de la mano de las medidas adoptadas con la amabilización. En este contexto, solicitarán que en el Plan de Transporte se incluya un autobús eléctrico gratuito para el Casco Antiguo.

