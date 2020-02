Aierdi dice que "no existen alternativas" a las viviendas sociales en la ripa de Beloso

Actualizada 04/02/2020 a las 17:04

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que en este momento "no existen alternativas" a la construcción de 92 viviendas sociales en la ripa de Beloso, por lo que se ha decidido continuar con los procesos de contratación de las dos promociones previstas.



"Hemos estado dispuestos a estudiar alternativas, pero creemos que en este momento no existen alternativas y lo que hemos trasladado es que a la vista de esta situación no tenemos otra oportunidad que dar respuesta a la demanda de vivienda que tenemos y continuar con los procesos de contratación de dos de las promociones previstas en este ámbito", ha señalado el consejero.



En una comisión parlamentaria, solicitada por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, Aierdi ha remarcado que "las dos parcelas en Erripagaña que hay previstas para el banco foral de suelo están desde 2004" y ha opinado que "los redactores de este plan tuvieron una oportunidad magnífica en 2010 para haber reordenado el barrio y haber buscado una ubicación más razonable cuando incrementaron un 30% el aprovechamiento".



Según ha indicado, el actual Ejecutivo "aceptó a finales del pasado año una propuesta del Ayuntamiento de Pamplona para que se hiciera una moratoria" en la construcción de estas viviendas sociales y propusiera alternativas, pero ha remarcado que "han pasado más de cuatro meses y no hay ninguna alternativa cierta por parte del Consistorio para una alternativa diferente".



Por otra parte, en cuanto al proceso para revisar el PSIS de Erripagaña abierto por el Ejecutivo, Aierdi ha remarcado que en estos momentos están a la espera de mantener una segunda reunión con los representantes municipales de los ayuntamientos en los que está asentado el barrio (Pamplona, Burlada, Egüés y Huarte) para "poder establecer una hoja de ruta".



"Estamos a la espera de mantener una segunda reunión y poder establecer una hoja de ruta que intente resolver una demanda que por parte de los vecinos es muy clara, hay una ausencia importante de servicios para el barrio que se tienen que resolver de manera urgente", ha remarcado.



En este sentido, ha confiado en que "en un plazo de un par de semanas o un mes volveremos a reunirnos y valoraremos con ellos, a partir de su posicionamiento, cuál es el camino que podemos seguir".



"La vocación de intervención por parte del departamento nace a instancia de los ayuntamientos para cooperar con ese nivel municipal y tratar de agilizar y resolver algunos de los problemas que tiene este desarrollo", ha apuntado.



En esta línea, ha remarcado que uno de los "grandes problemas, más allá de otras cuestiones, es que se planificó el desarrollo de un barrio de gran crecimiento sin determinar cuál iba a ser el modelo de gestión y participación de los ayuntamientos a los que afectaba".



"Se han ido concediendo licencias, cada ayuntamiento ha dado la licencia oportuna a los bloques de cada uno de sus términos municipales, pero no ha habido un modelo que estableciera cuál iba a ser la manera de responder a las demandas vecinales para la prestación de servicios", ha subrayado.



DISCREPANCIAS SOBRE LA RIPA



Tras la exposición del consejero, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha manifestado que tienen "serias dudas" de que "la modificación del PSIS propuesta sea pertinente en este área tal y como está planteada". Y sobre la ripa de Beloso, ha reclamado "replantear" esta ubicación. En este sentido, ha recordado la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Pamplona de ofrecer otros suelos residenciales para "poder trasladar esa necesidad".



En representación del PSN, Arantxa Biurrun ha subrayado la "complejidad administrativa" de Erripagaña, con la que "sale perdiendo el vecino", y ha apostado por "dar vida a ese nuevo barrio y que no se convierta en una ciudad dormitorio". A su juicio, "estamos en un momento clave para reajustar lo previsto en el PSIS", para lo que ha apostado por escuchar a los municipios afectados.



Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha considerado que "es un momento perfecto para replantearse el modelo global" en Erripagaña porque "cada ayuntamiento no puede hacer y deshacer a su antojo, lo que genera grandes disfunciones". Respecto a la ripa de Beloso, ha señalado que "a veces el bien común está por encima de los deseos y las necesidades de vivienda social son urgentes". "Hay que hacer equilibrios para que el bien global quede por encima de los deseos personales", ha agregado.



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que "hasta hoy a Navarra Suma no le importaba el tema de la ripa en absoluto" y ha afirmado que ahora "trata de pescar en aguas revueltas". Ha señalado, además, que "no quisiéramos entender que hay una oposición" a la construcción de esta viviendas sociales porque "no quieren tener unos determinados vecinos". "La construcción de vivienda de alquiler social es muy urgente, mientras no haya algo más serio sobre la mesa nuestra posición es que hay que avanzar", ha agregado.



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha apostado por "valorar otro tipo de soluciones para viviendas de alquiler social", de manera que "en zonas de nueva expansión cada edificio tuviera un tanto por ciento" destinada a estas viviendas. "Mientras no hagamos así seguiremos construyendo edificios que sean guetos en los barrios", ha sostenido.

