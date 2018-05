El cuatripartito frena la petición de que Eguino (I-E) dimita

Informes a la carta, falta leve o ética política. Estos tres argumentos se repitieron en el debate de la declaración de UPN en la comisión de Presidencia en la que exigía a Edurne Eguino (I-E) que dimitiera, que siguiera adelante el expediente abierto por su filtración del temario de un examen de Policía Municipal y, por último, que el alcalde Joseba Asiron (Bildu) la cesara como miembro de la Junta de Gobierno Local. Los votos en contra del cuatripartito (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) bloquearon la iniciativa.



Enrique Maya (UPN) aludió a los tres informes sobre el tema. “El de Seguridad Ciudadana está hecho a la carta. El de Secretaría reconoce que se omitió el deber de confidencialidad pero lo tilda de falta leve y el del área de Transparencia dice que puede ser leve, grave o muy grave. Ahora se abre un expediente en base a este informe. Si dice que es grave, ¿dimitirá?”.



Para Eduardo Vall (PSN), al margen de informes, lo que debería imponerse es la ética política. “Pero aquí lo que importa es el interés por la poltrona y mantener esa exigua mayoría”. Desde Aranzadi, Laura Berro habló de un error personal pero no de trato de favor. “Y UPN no es quién para dar lecciones de ética. ¿Van a pedir la dimisión de García Malo por adjudicar 15 millones a dedo?”. Mientras Aritz Romeo (Bildu) e Iñaki Cabasés (Geroa Bai) coincidieron en señalar en que a UPN no le gusta que se indique que es una falta leve. “Y sin finalizar el expediente, quieren ser ya jueces”, dijo Romeo.

