Marta Olaizola y Almudena Uclés, nuevas delegadas de la Universidad de Navarra

Marta Olaizola y Almudena Uclés han sido elegidas respectivamente delegada y subdelegada de la han sido elegidas respectivamente delegada y subdelegada de la Universidad de Navarra para el curso 2023-2024.

En la votación, según han informado desde el centro académico en una nota de prensa, han participado los representantes de las 15 facultades y escuelas del centro académico.

Natural de Bilbao, Marta Olaizola estudia 4º de Psicología. Este es el segundo año que ocupa un cargo de representación estudiantil, pues el curso pasado ejerció como subdelegada, una tarea que "me aportó experiencia y hará el trabajo de este curso más fácil". Como delegada, le gustaría "fomentar la unión de todos los estudiantes de la Universidad". "Me apetece mucho impulsar actividades a las que se pueda unir todo el mundo, despertar el espíritu universitario, no solo desde tu facultad, sino generar un sentimiento de pertenencia a la Universidad de Navarra", ha apuntado.

Almudena Uclés es de Madrid y estudia 3º del doble grado en Derecho y Filosofía. Compagina sus estudios con un trabajo en la Biblioteca de la Universidad e impartiendo clases de inglés. Desde su cargo, quiere "fomentar una especial acogida a los estudiantes de primer curso y a los alumnos internacionales, e impulsar la unidad y la colaboración entre las distintas facultades".