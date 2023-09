El PSN tomará medidas contra un exconcejal detenido por contratación de inmigrantes ilegales

El secretario de Organización del PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha explicado este lunes que la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista "va a tomar las medidas oportunas en base a los estatutos de nuestro partido" en relación con un exconcejal del PSN de Azagra que ha sido recientemente detenido en Calahorra (La Rioja) por la presunta contratación de inmigrantes ilegales.

Alzórriz, a preguntas de los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, ha destacado que el Partido Socialista "realiza una condena rotunda hacia ese tipo de actuaciones" y ha señalado que "es un concejal que estuvo hace 23 años en el Ayuntamiento de Azagra". Además, ha asegurado que no forma parte de la dirección del partido.

"Hoy mismo ya teníamos que la Comisión de Ética y Garantías de nuestro partido va a tomar las medidas oportunas en base a los estatutos de nuestro partido", ha afirmado.

Tras ello, y ante las críticas que han lanzado el PP y Vox por este asunto, Ramón Alzórriz ha destacado que "sorprende que partidos como el Partido Popular, que ha sido condenado el año pasado tres veces por la Audiencia Nacional por corrupción, o sea, es un partido corrupto, hable sobre lo que tienen que hacer y no hacer otros partidos".

El portavoz socialista ha vuelto a condenar "rotundamente ese tipo de prácticas" y ha añadido que "evidentemente en nuestro partido no tiene cabida nadie ni nada que siga esas directrices con falta de legalidad".

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que el ex edil de Azagra ha sido "detenido y puesto en libertad de manera muy rápida" y ha añadido que "suscita ciertas inquietudes esa rapidez con la que ha salido a la calle tras tener a 13 inmigrantes ilegales trabajando". "Se le detuvo la pasada semana en la localidad riojana de Calahorra. Es un miembro que parece que todavía figura en el organigrama del Partido Socialista. Se han apresurado en quitarlo del debate y evitar la aparición en medios. Lo han dejado en libertad cuando otros precedentes no indican que ha sido el mismo procedimiento. Nos gustaría que el Partido Socialista explique estas cuestiones que también son de interés", ha asegurado.

También se ha referido a este tema la portavoz de Vox, Maite Nosti, que ha señalado que "sorprendentemente" el ex edil fue puesto en libertad "sin pasar a disposición judicial". "Es importante mencionar que este exconcejal del Partido Socialista navarro figura como vocal en la página web del PSN. Esto plantea interrogantes sobre lo que hubiera ocurrido si el ex edil perteneciera a un partido no afín a la señora Chivite", ha afirmado.