Deniegan al colegio público Erreniega (Zizur Mayor) un tercer grupo en 2º de Primaria

colegio público Erreniega de Educación que desdoble el curso de 2º de Primaria y habilite una tercera aula para atender a 51 alumnos y alumnas, una petición que el departamento ha denegado. El centro considera que “la especial diversidad” del alumnado del curso justifica esta solicitud, que no había hecho en anteriores ocasiones con otros grupos en los que también se sobrepasaban los 25 alumnos por clase. Educación, por su parte, se aferra a que se cumple la normativa, que permite superar en un 10% la ratio en circunstancias como matriculaciones en plazos extraordinarios. Elde Zizur Mayor ha solicitado aquey habilite una tercera aula para atender a, una petición que el departamento ha denegado. El centro considera que “la especial diversidad” del alumnado del curso justifica esta solicitud, que no había hecho en anteriores ocasiones con otros grupos en los que también se sobrepasaban los 25 alumnos por clase. Educación, por su parte, se aferra a que se cumple la normativa, que permite superar en un 10% la ratio en circunstancias como matriculaciones en plazos extraordinarios.

LAS FAMILIAS SE MOVILIZAN

Paralelamente, las familias han comenzado a movilizarse por su cuenta. Han elaborado un escrito en el que valoran que, en dos aulas, “los niños y las niñas no pueden recibir la atención educativa que se merecen”. “Consideramos que nuestros hijos no pueden ser solamente números. El curso pasado ya fue un curso perdido y éste lo volverá a ser de no tomarse medidas”, añade una madre a título personal.

En el texto explican que este 2º de Primaria es un curso en el que confluyen “varios casos que necesitan una especial atención”, como dos niños con diabetes mellitus tipo I. “Es una enfermedad crónica que requiere una monitorización continua. El sensor emite señales de alarma cuando los niveles no son adecuados, porque lo que es habitual que haya pitidos en clase y que la persona docente haga una pausa para administrar la insulina o glucosa, así como para hacer llamadas a los progenitores”, desarrollan.

“Con este número de alumnos y alumnas, y con la atención especial que precisan algunos de ellos, es imposible que reciban una educación de calidad, derecho por el que apuesta la actual ley de educación y al que a algunos niños y niñas se les está privando”, se quejan.

Además de interponer una sucesión de instancias en el Departamento, las familias han solicitado una reunión con el director general, Gil Sevillano, que les ha sido denegada.

"NI SIQUIERA NOS ESCUCHAN"

“Nos parece indignante que ni siquiera nos escuchen. Van pasando los días y todavía estamos esperando. Consideramos que el desdoble es urgente. No podemos llegar a octubre en esta situación”, alegan los padres y madres.