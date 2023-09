La Escuela de Idiomas sorteará las plazas el 20 de septiembre

La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona (EOIP) oferta para este curso 3.950 plazas para aprender cinco lenguas: alemán (450), euskera (700), francés (625), inglés (1.925) e italiano (250). En todas ellas se puede cursar desde el nivel más bajo (A1) hasta el más avanzado (C1). En inglés se puede estudiar también el C2 (que se divide en dos cursos) y, como novedad, este año el alemán alcanzará también el C2.1, con vistas a que el curso que viene se complete el ciclo con el C2.2. La mayoría de las clases se imparten en la sede de Pamplona, pero la EOIP cuenta también con una extensión en Estella, donde se puede estudiar inglés (desde A2 hasta C1) y euskera (C1).

Una parte de estas 3.900 plazas están ya ocupadas por el alumnado de cursos anteriores que prosigue sus estudios. El resto, en un número que desde la Escuela no especifican por estar a expensas de los resultados de la convocatoria extraordinaria de septiembre, son las que se ofrecen a las nuevas incorporaciones. El periodo de inscripción, que lleva abierto todo el verano, permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre y el sorteo de plazas se celebrará el 20.

Aquellas personas a las que se les pase el plazo ordinario, o tomen la decisión de apuntarse a posteriori, podrán consultar el 25 de septiembre las vacantes que quedan por grupos e idiomas, y matricularse on line el 26 de septiembre.

La presentación oficial del curso corrió este miércoles a cargo de la directora del centro, Carol Sáez de Albéniz, y del vicedirector, Santi Leoné. El lema elegido este año es “Aprende idiomas, hazte grande/Hizkuntzak ikasteak handi bihurtzen zaitu”. “Aprender idiomas no ayuda a agrandar nuestras posibilidades laborales y a aumentar la empatía con las personas que, a lo mejor viven a nuestro lado, pero en su día a día se expresan en otro idioma”, explicaron. “Además, entendemos que saber más nunca es peor que saber menos”.

ESTABLE EN TORNO A LOS 3.700 ALUMNOS

Los responsables explicaron que el número de matriculados se mantiene estable en los últimos años y ronda los 3.600 ó 3.700. “No se llenan todos los grupos, pero hemos conseguido no perder alumnos, lo que ha supuesto todo un reto”, reconoció la directora. “Es más interesante mirar la media general que el hecho de que un grupo concreto se llene o no, porque en eso pueden influir muchos factores”, añadió Leoné. “El año pasado, por ejemplo, en euskera había una media de 22 ó 23 alumnos (el ratio es de 25)”, detalló.

Además de los idiomas oficiales, el centro imparte también la enseñanza de otras cinco lenguas: chino, japonés, castellano, árabe y portugués. La diferencia es que, en este segundo grupo de idiomas, los alumnos no obtienen ningún título. Por otro lado, tanto el calendario como los niveles se organizan de manera diferente. “Se ofrecen dos periodos de cuatro meses: de octubre hasta finales de enero, y desde febrero hasta finales de curso”, detalló Leoné. Además, no está definido el ciclo completo de niveles (A1-C1), sino que en cada idioma hay dos grupos, excepto en español, que hay cuatro. La matrícula se abrirá la primera semana de octubre.

“Ver cine es una forma interesante de aprender idiomas”. Por eso, la Escuela ha establecido distintos acuerdos con los cines Golem o la Filmoteca, por ejemplo. En virtud de esta colaboración, los alumnos que presenten el carné de la sala de recursos de la EOIP de idiomas pagan solamente 3 euros en las películas en versión original en cualquier cine Golem de Pamplona. En la Filmoteca tienen descuento en la entrada general, y el centro colabora también en el ciclo Escrito filmado.

Además, para fomentar internamente al alumnado, el centro organizado distintos concursos y publica la revista Vox Populi dos veces al año. Asimismo, cuenta con un estudio de grabación atendido por un técnico.

La EOIP ha rebajado en 50 plazas (dos grupos) la oferta de euskera, que pasa de 750 a 700. Según explicaron este miércoles la directora y el vicedirector, esta decisión corresponde al departamento de Educación y es contraria a la propuesta que se hizo desde centro, que abogaba por mantener los grupos en euskera. “Nosotros todos los años hacemos una propuesta y el departamento de Educación, basándose en criterios técnicos, decide los grupos que se van a ofertar. No depende de nosotros”, contextualizó la directora.

Por otra parte, en alemán y francés se mantiene la oferta (450 para alemán, 625 para francés), mientras que inglés se refuerza con dos grupos más en Pamplona, aunque pierde uno en Estella, de modo que llega hasta las 1.925 frente a 1.900 del año pasado. Italiano, por su parte, pasa de 225 a 250 plazas.

INFORMACIÓN ESENCIAL

La preinscripción

Se cierra el 19 de septiembre.

Sorteo de plazas

El 20 de septiembre.

La matriculación

Los días 21 y 22 de septiembre podrán matricularse on line aquellos preinscritos con plaza.

Vacantes

Se publican el 25 de septiembre y el 26 pueden hacer la matrícula on line aquellos interesados sin preinscripción. A partir de entonces y hasta el 31 de marzo, se abren otros periodos de matriculación con las plazas que no consigan llenarse. El primero, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre (matrícula presencial); el segundo, del 9 de octubre al 16 de noviembre (presencial); el tercero, a partir de 13 de diciembre (on line) y el último, del 18 de diciembre y hasta el 31 de marzo.

plazas y grupos

Se ofertan unas 3.950 plazas, 158 grupos de 25 plazas cada uno. Casi todos son de carácter presencial aunque, menos en italiano, hay algunos semipresenciales (13 grupos), todos en Pamplona. En Estella se imparte inglés (125 plazas, desde A2 hasta C1) y euskera (25 plazas de C1).

Precio

Unos 210 euros

Más información: https://eoip.educacion.navarra.es/web/