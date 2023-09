La ruptura de la pareja llegó por el BON

La sección de “otros anuncios” del Boletín Oficial de Navarra publicado este viernes, el número 184 de 2023, recogía la publicación notificada por un particular en la que solicitaba la extinción de la pareja estable que formaba con otra persona y que había sido registrada en Navarra. Apenas ocho líneas con las que intenta poner fin, formal, a una pareja ya rota y que se había intentado disolver a efectos burocráticos a través del envío de burofax con certificación, la imposición de telegrama y burofax y fax.

Un anuncio que rompe la rutina en una publicación creada hace casi dos siglos y que en 1975 tomó el nombre actual. Su finalidad es garantizar la publicidad de las normas y entre su estructura y contenidos recoge disposiciones generales o autorizaciones de la Comunidad foral de Navarra; oposiciones, concursos, ofertas públicas de empleo, disposiciones y anuncios ordenados por localidades; anuncios de la administración del Estado; procedimientos judiciales y electorales y edictos de notificación o anuncios de particulares.

La comunicación no dejó de sorprender a los responsables de la edición, dependiente del Gobierno de Navarra. Si bien lo atribuyeron a alguna recomendación en un procedimiento de separación. “No es habitual, pero la ley de parejas de hecho de Navarra es bastante nueva y por tanto no ha podido darse muchas más veces. Pero podemos intuir que será una forma de dejar constancia”, anotaban este viernes. Sin más referencias debido a la ley de protección de datos.

Lo habitual en los Boletines, publicados de lunes a viernes en días laborables y ahora sólo disponible en internet, son los anuncios del Gobierno, de las órdenes forales, acuerdos o nombramientos; los ordenados por localidades y en otros casos los de la administración del Estado, de Justicia o de particulares. Entre éstos figuran anuncios dispuestos por notarios relativos a herencias; por disolución o cambio de denominación de empresas o de comunidades de regantes. “Caben también los anuncios de particulares, que son similares, salvo que por no ser habitual, tienen que identificarse. No se puede rechazar al ser un documento oficial”, explicaban. El coste es de 60 euros.

La ley de parejas estables recoge la extinción de mutuo acuerdo y subsidiariamente la notificación fehaciente. Está regulada en el Fuero Nuevo desde 2019 y antes en la ley de parejas de hecho de 2000. Las causas de extinción son la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus miembros; por matrimonio de uno de sus miembros o entre ambos; por mutuo acuerdo de sus miembros o por voluntad de uno notificada fehacientemente al otro. Por último, por ceso de la convivencia con ruptura efectiva de la comunidad de vida.

La extinción de la pareja estable, recoge la ley, deberá ser comunicada por cualquiera de sus miembros al registro en el que esté inscrita. Implica la revocación de los consentimientos y poderes que se hubieran otorgado.

Abogados consultados como Sergio Gómez Salvador y Noelia López Echarri confirmaron que es una vía para que conste la solicitud de extinción, ante la necesidad de comunicarla para, por ejemplo, proceder a registrar otra relación.