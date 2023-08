Las últimas publicaciones científicas sobre el peligro del eritritol y el aspartamo, y sobre la ineficacia de los edulcorantes en el control de peso -entre ellas un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- han generado cierta alarma en la sociedad sobre el consumo de estos productos. Pero, ¿son eficaces y seguros los edulcorantes?

Para conocer y evaluar los riesgos y beneficios de su uso, la Unión Europea financió el proyecto SWEET dentro del programa Horizonte 2020. Este consorcio, formado por 29 centros de investigación, universidades y empresas, tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguridad del uso de edulcorantes, así como conocer la perspectiva de los consumidores respecto a su uso. Dentro de este proyecto, la Universidad de Navarr a lidera el trabajo encargado de evaluar los efectos a corto plazo del consumo de edulcorantes, tanto en bebidas como en alimentos sólidos.

Hasta la publicación de la OMS, otras publicaciones científicas concluían que en general, el uso de los edulcorantes puede ayudar en las dietas de adelgazamiento, aunque no todas las personas responden por igual. Asimismo, su consumo es seguro porque han sido aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), siempre y cuando no se sobrepasen los límites tolerables. Sin embargo, el principal mensaje de la OMS es que se debe reducir el dulzor de la dieta con el propósito de contribuir a la prevención de enfermedades como obesidad, caries, diabetes, etc. cada vez más presentes en nuestra sociedad.

VOLUNTARIOS PARA EL ESTUDIO "YOGURES"

En este sentido, el consorcio europeo SWEET ha investigado durante los últimos años algunos edulcorantes y potenciadores del dulzor (EyPD) más allá de la sacarina y el aspartamo. En una primera fase, se estudió el consumo de bebidas edulcoradas y se concluyó que las respuestas a una comida rica en carbohidratos después de consumir bebidas edulcoradas con estevia o sucralosa mejoraron frente a la sacarosa.

Actualmente, en una segunda fase, se examina el efecto de mezclas de EyPD en productos sólidos. Como parte de estos ensayos, la Universidad de Navarra lidera el estudio “Yogures” para dilucidar el impacto de dos mezclas de edulcorantes incorporados a un yogur tipo griego sobre marcadores de salud, sensaciones corporales y aceptación entre el público. Este estudio, para el que se solicitan voluntarios, continuará abierto hasta septiembre del 2023.

En la actualidad, el Centro de Investigación en Nutrición (CIN) de la Universidad de Navarra, centrado en identificar las mejores estrategias para favorecer la salud nutricional sin olvidar la perspectiva de los consumidores, busca voluntarios/as tanto para el proyecto SWEET como para otras investigaciones sobre pérdida de peso, prevención de diabetes y modificación de microbiota intestinal.