Afirma que la covid-19 son como dos enfermedades: una antes de la vacunación y otra, después. Por eso, una vez que la mayoría de la población está vacunada y, además, ha pasado la infección cree que hay que normalizar la enfermedad: “Ha pasado a formar parte de nuestras vidas y seguirá en ellas”. Jesús Castilla, jefe de la sección de Enfermedades Transmisibles del Instituto de Salud Pública, aboga por tomar medidas preventivas cuando una persona siente que tiene síntomas, como usar la mascarilla si va a estar con personas vulnerables o no acudir a lugares concurridos. En casos leves, no vulnerables, “hacerse la prueba no añade nada ya que el tratamiento, si se necesita, es sintomático”.

¿Ha mutado el virus de la covid últimamente?

Se han sucedido subvariantes. Son virus que continuamente están mutando. De todas formas, las mutaciones que está teniendo, a diferencia del virus de la gripe que tiene mutaciones de mayor entidad, en la covid son menores. Las vacunas e infecciones previas confieren un nivel importante de protección, sobre todo de cara a la gravedad. No son suficientes para prevenir nuevas infecciones pero sí reducen mucho la gravedad.

¿Es normal el aumento de casos que ha habido tras San Fermín?

Es normal. La covid va a circular como otros muchos virus respiratorios que tenemos, que circulan repetidamente y los pillamos más de una vez en la vida. Se suma a ellos. La diferencia es que la covid tiene una prueba que la detecta. A título personal o en el centro de salud lo etiquetan mientras que eso no se hace con otros virus. Los cuadros son, en general, leves aunque hay variedad de unas personas a otras. En algunas pueden ser más graves. Y con otros virus hemos convivido siempre.

Pero en San Fermín ha corrido como la pólvora.

Sí. Pero todos los Sanfermines que hemos tenido con la pandemia ha pasado lo mismo. Incluso en hospitalizaciones, el año pasado fueron mucho más altas. Es relativo. Ahora nos parece mucho pero es poco en comparación con lo que tuvimos.

Y estas semanas se ha disparado la venta de test en las farmacias.

Hay una inercia. Lo que está establecido es hacerlos en pacientes hospitalizados, con edad avanzada o comorbilidades y, además, se creó una red centinela para tener una muestra. En el resto la prueba no ayuda a tomar una mejor decisión. No aporta. No añade nada hacerse la prueba en casos normales y leves. El tratamiento es sintomático. Y es importante hacer un uso adecuado del sistema sanitario.

Llaman la atención estos cuadros respiratorios en verano. ¿La covid prefiere el calor?

La gripe tiene una preferencia más clara por meses fríos. Pero hemos identificado gripe últimamente. La semana pasada hubo cuatro ingresos. Situaciones como los Sanfermines o los viajes, que traen personas del hemisferio sur, pueden traer la gripe. La covid es más indiferente a la climatología. Tiene una distribución más amplia a lo largo de todo el año. Tuvimos olas importantes en invierno y cuando haya otros virus competirá con ellos.

Los últimos datos indican un descenso ¿Volverá a subir con otras fiestas?

Puede haber pequeños focos más locales. Pero lo normal es que se vaya suavizando.

Hay personas que no sienten aún esa normalidad.

El covid se ha sumado a otros virus. Pero con el precedente que tuvo hay personas que se ponen más nerviosas y, además, al visualizarlo llama más la atención. Es un virus que tiene las mismas implicaciones para la salud que otros.

¿Estamos obsesionados?

Igual. La covid son dos enfermedades: la de antes de la vacuna y la de después. Una vez vacunada la población y, además, tras una exposición mayoritaria al menos una vez, ya no es un virus nuevo. La característica de virus pandémico ha desaparecido.

¿Los síntomas son similares?

El cuadro es muy variable. Hay casos que se confirman que son asintomáticos o se hacen la prueba con unos pocos mocos. Y en otros causa un problema grave.

Hay medio centenar de hospitalizados, la mayoría mayores. ¿Les afecta más?

Es complicado. Hay un momento en que la respuesta inmune es poco competente, no funciona en condiciones óptimas. Llegan problemas y es difícil controlarlos. Con la vacuna tienen una respuesta y pueden estar protegidos varios meses aunque después empieza a bajar la protección. Pero no hay una regla general.

¿Ha cambiado la infección y ahora puede ser más leve?

La vacuna y haber pasado la infección hace que los episodios nuevos, que los va a seguir habiendo porque no es real la inmunidad de rebaño, tengan unos niveles de gravedad menor. Implica que en la mayoría de la población pasa a ser una infección asintomática o leve. El problema es que la población está cambiando rápidamente.

¿En qué sentido?

Hay cada vez más población susceptible por el envejecimiento y también porque hay patologías que antes tenían un pronóstico malo a corto plazo y ahora se cronifican. Hace que todo sea más complejo ante una onda de gripe o de covid o incluso ante el calor.

¿Quiere decir que tenemos población más sensible?

El envejecimiento se está acelerando porque para estos problemas cuentan, sobre todo, personas de edades muy avanzadas. Ahora es un porcentaje cada vez mayor de la población. Cada año el peso que tiene la población mayor sube apreciablemente. Las personas susceptibles se han duplicado y, como consecuencia, el problema también.

¿Los mayores se han relajado?

Puede haber personas que han tenido mucha disciplina y han pasado mucho tiempo sin contagiarse e igual ahora lo han hecho. Igual se han relajado un poco porque hay personas que prefieren abrazar a su nieto aunque asuman algún riesgo. Es natural porque si no es como no vivir.

¿Qué mensaje transmitiría a la población?

Sentido común. Hay que normalizar las cosas e incorporar algunas lecciones de lo que hemos pasado en la rutina y no en base al resultado de una prueba.