El PSN, Geroa Bai y la desconfianza como cimiento

Tras el paréntesis por los Sanfermines y las elecciones generales, y después de sesiones discretas en torno a la mesa para abordar la redacción de un programa de gobierno, las negociaciones entre el PSN, Geroa Bai y Contigo- Zurekin, más concretamente entre los dos primeros, han derivado en estruendo cuando ha tocado afrontar qué peso o competencias tendrá cada partido en la estructura del Ejecutivo. Los departamentos. Los consejeros. Escrito más breve, los cargos.

“Es una invitación a que Geroa Bai abandone el gobierno que se pretende conformar”, ha llegado a manifestar la coalición nacionalista ante el planteamiento inicial puesto sobre el tapete por los socialistas. Los de María Chivite entienden que los resultados en las elecciones forales del pasado mayo deben tener reflejo en el nuevo organigrama. Los tres socios perdieron votos respecto a los comicios de 2019: el PSN pasó de 71.838 a 68.247; Geroa Bai, de 60.323 a 43.660; y Contigo, de los 26.990 que hace cuatro años sumaban Podemos e I-E a los 20.095 de la nueva marca común. La mayor pérdida, ya se ve, la sufrió Geroa Bai, el único de los tres socios que, además, no pudo mantener en mayo los parlamentarios que poseía. Si el PSN ha seguido con once y Contigo-Zurekin con los tres que antes tenían por separado Podemos (dos) e I-E (uno), los nacionalistas han caído de nueve a siete.

-Si en 2019 no negociamos a peso, ahora no vamos a permitir que el PSN lo haga para reducir a Geroa Bai por debajo de su realidad parlamentaria -ha sentenciado Pablo Azcona, parlamentario.

Pero el PSN interpreta que, si la coalición deUxue Barkos atesora menos peso electoral, también debe acumular menos peso en la gestión gubernamental. Los socialistas se sienten incluso reforzados en su posición de liderazgo con los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, cuando la división del centro-derecha les ha posibilitado ser la fuerza más votada en Navarra (cerca de 93.500 apoyos) y Geroa Bai ha encajado un varapalo como séptima fuerza y algo menos de 10.000.

UN PROBLEMA ENTRE AMBAS PARTES QUE YA VENÍA ASOMANDO

En la última legislatura, para la que como ya se ha indicado obtuvo once escaños en el Parlamento, además de la presidencia de María Chivite el PSN ha ostentado ocho departamentos del Gobierno: Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior (con Javier Remírez, también vicepresidente 1º y portavoz); Economía y Hacienda; Cohesión Territorial; Salud; Educación; Derechos Sociales; Universidad, Innovación y Transformación Digital; y Cultura y Deporte. Geroa Bai, con nueve parlamentarios, acabó gestionando cuatro carteras: Vivienda, Ordenación del Territorio, Paisaje y Proyectos Estratégicos (José Mari Aierdi, vicepresidente 2º); Desarrollo Económico y Empresarial; Desarrollo Rural y Medio Ambiente; y Relaciones Ciudadanas. Por su parte, Podemos (dos asientos en el Parlamento) ha encabezado un departamento: el de Políticas Migratorias y Justicia. Geroa Bai sostiene que, si la interpretación es por cuotas, en la pasada legislatura estuvieron infrarrepresentados en el Gobierno al observar que el PSN sólo les aventajaba en dos parlamentarios.

Sin embargo, la distancia entre unos y otros se ha ampliado ahora a cuatro escaños y los socialistas consideran que la porción de poder de Geroa Bai en el Ejecutivo no puede ser la misma. Lo ha ido avisando distintas veces tras las elecciones del pasado 28 de mayo.

-La ciudadanía ha votado el mismo gobierno que había, pero no con la misma correlación de fuerzas que había -dijo Ramón Alzórriz, secretario de Organización del PSN, a mediados de junio.

-Transmitimos mantener el acuerdo de representación institucional que ha regido esta legislatura -replicó entonces por parte nacionalista Pablo Azcona.

Este rifirrafe declarativo se produjo a raíz de que Geroa Bai dio plantón al PSN en la primera reunión a tres que se había convocado, también con Contigo, para abordar un futuro gobierno de coalición. Los nacionalistas justificaron su ausencia en que el PSN había incumplido el compromiso de aclarar previamente con ellos diversas cuestiones, como cuál iba a ser su peso en el Ejecutivo.

UN DEPARTAMENTO MENOS Y MENOS COMPETENCIAS, CON LA CLAVE DE VIVIENDA

La herida ha sangrado ya a la vista de todos esta semana, con la oferta inicial del PSN para la composición del próximo gabinete y la reacción en contra de Geroa Bai. Tal y como venían insinuando, los socialistas han diseñado un esquema que les otorga un departamento más, de ocho a nueve, y uno menos a Geroa Bai, de cuatro a tres. Contigo-Zurekin seguiría al frente de una cartera. Pero el motivo del conflicto, además del numérico, está en que la propuesta socialista de reordenación del Ejecutivo despoja a Geroa Bai de competencias de gestión. Y los de Barkos exigen mantener sus departamentos sin que sufran una aminoración de contenido.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes negociadoras, una de las razones principales por las que Geroa Bai ha saltado como un resorte acusando a los de María Chivite de estar invitándoles a salir del Gobierno es que los socialistas han dado por bueno en su propuesta la aspiración de Contigo Navarra de estar al frente de Vivienda, hasta ahora perteneciente a Geroa Bai. La coalición que encabeza Begoña Alfaro (con Podemos, IU y Batzarre como integrantes principales) busca gestionar una cartera en la que Navarra pueda ejercer políticas propias de calado, algo que no ha ocurrido en la última legislatura con Justicia y Políticas Migratorias, materias en manos de Eduardo Santos (Podemos) en las que las competencias navarras son muy limitadas.

En medio de la brecha entre PSN y Geroa Bai, Contigo-Zurekin quiso ayer hacerse fuerte dentro del proceso negociador. “Nuestra coalición no está dispuesta a renunciar a áreas de gestión que han supuesto la columna vertebral del discurso de Contigo-Zurekin desde su creación”, subrayó la ejecutiva por medio de un comunicado, para exponer que el diseño de las aéreas de responsabilidad en un “hipotético gobierno” debe estar basado “en la representatividad que otorgó la ciudadanía a las diferentes fuerzas”. “No pretendemos tener más peso que el que otorgó la ciudadanía a Contigo-Zurekin pero tampoco menos”, dejó claro. Y un aviso al PSN y, sobre todo, Geroa Bai: “En un gobierno de coalición no hay socios preferentes y no preferentes sino socios con mayor peso y socios con menor peso, en función de los votos obtenidos”.

La pugna entre el PSN y Geroa Bai también pisa el terreno económico, donde el primero estaría interesado en uniformar lo separado en dos departamentos: Economía y Hacienda, de los socialistas, y Desarrollo Económico y Empresarial, de Geroa Bai. La competencia entre socialistas y nacionalistas por tener una mayor influencia y una mayor capacidad para gestionar fondos se visualiza en que mientras la sociedad pública de inversiones Sodena cuelga del departamento de Geroa Bai, el PSN se procuró el Instituto Navarro de Inversiones dependiente de su departamento. En las filas socialistas, además, han acabado considerando un error haber dejado en 2019 en manos de Geroa Bai el área encargada del desarrollo industrial y la relación con el tejido empresarial navarro. En este sentido, se da la circunstancia de que las relaciones entre el consejero de Desarrollo Economíco y Empresarial, Mikel Irujo (Geroa Bai), y la Confederación Empresarial Navarra (CEN) han acabado maltrechas debido al conflicto por las mascarillas de Sodena. Operación que también generó problemas dentro del Gobierno entre los departamentos económicos nacionalista y socialista.

MIGUEL OSÉS

DILEMA INTERNO EN GEROA BAI: ¿MEJOR DENTRO O FUERA DEL GOBIERNO?

Ante la crisis con Geroa Bai, el PSN se ha apresurado en matizar que su oferta es “flexible”.

-Vamos a ser generosos. Lo fuimos con la presidencia del Parlamento de Navarra y lo seremos con la propuesta de estructura de gobierno y también con la figura del senador o senadora autonómica -declaró el viernes María Chivite. Y he aquí algo que molesta a los nacionalistas: que el PSN emplee como baza negociadora la “cesión” de cargos institucionales que en la pasada legislatura han ocupado ellos. Al respecto, no parece muy difícil para los socialistas ceder con el senador autonómico, teniendo en cuenta que acaban de lograr ya tres senadores por Navarra en las elecciones generales y que el PP tiene holgada mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Efectivamente, Geroa Bai ostenta de nuevo la presidencia del Parlamento foral con Unai Hualde. Y reclama que el senador autónomico vuelva a ser de su sigla como lo fue a través de Koldo Martínez. Teniendo en cuenta que Hualde pertenece al PNV, por la correlación de integrantes en Geroa Bai la designación para el Senado podría corresponder a Geroa Socialverdes. Desde círculos políticos no descartan el de Uxue Barkos como posible nombre para el cargo. Apuntan así mismo a otro dilema que se ha despertado internamente en Geroa Bai: el cuestionamiento que están haciendo algunas voces dentro de la coalición de si no les rentaría más estar fuera del Ejecutivo foral, para poder posicionarse con libertad y no sufrir el desgaste electoral que, como depararon las urnas el 28 de mayo, les acarrea un papel secundario respecto al PSN. En las pasadas elecciones forales, mientras Geroa Bai perdió unos 16.600 votos, EH Bildu ganó 6.000 y sobrepasó a los de Barkos para convertirse en la primera fuerza nacionalista.

Y, DE PRONTO, ESPARZA... ABSTENCIÓN EN UNA INVESTIDURA, ¿SÍ O NO?

Mientras los socialistas aseguran que les gustaría que “cuanto antes” se pueda constituir un gobierno “progresista” liderado por María Chivite, Geroa Bai levanta el pie del acelerador y alega que “todavía queda mucho por hablar”. El plazo para elegir la presidencia foral vence el próximo 28 de agosto. De momento, el Parlamento acordó el viernes ampliar el plazo para la presentación de candidatura a la investidura hasta el día 22. A pesar de las discrepancias negociadoras, en las filas socialistas manejan en su previsión la semana del 14 al 20 de agosto para las tomas de posesión de Chivite como presidenta y los consejeros del Ejecutivo. Para llegar a ese punto, al PSN no le basta sin embargo con un acuerdo con Geroa Bai y Contigo. Los tres suman 21 escaños y la mayoría absoluta requiere 26. Para ser elegida por mayoría simple -más síes que noes-, Chivite necesitará la abstención de Bildu. Y los abertzales no dejan de recordarle que tarde o temprano va a tener que hablar con ellos.

Paralelamente, el PSN se ha topado con un ofrecimiento inesperado: el de UPN para un pacto de gobernabilidad que dé estabilidad al Ejecutivo de Chivite sin tener que apoyarse en Bildu y a ayuntamientos como los de Pamplona, donde UPN tiene la alcaldía en minoría, o Tudela, con alcaldía regionalista con mayoría absoluta pero con proyectos que necesitan de colaboración con el Gobierno. Una propuesta recibida con rechazo y “absoluta desconfianza” por los socialistas debido al cambio de posición que supone en UPN y porque el líder regionalista, Javier Esparza, no resuelve una incógnita clave: “Cuando le pregunté en qué se concretaba esa propuesta, si se concretaba realmente en una abstención para la investidura, no me contestó”, ha relatado Chivite tras haber hablado con Esparza.