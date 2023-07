Toquero (UPN) pide hacer autocrítica porque los resultados “no son los que esperábamos”

“llegará el momento en el que habrá que valorar estos resultados”, en referencia a las elecciones generales del domingo. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero , uno de los nombres fuertes en UPN tras lograr dos mayorías absolutas consecutivas, no quería hablar ayer de política porque la ciudad estaba enfrascada en el inicio de sus fiestas, pero, en unas breves palabras, sí aseguró que, en referencia a las elecciones generales del domingo.

Y fue más allá. “Siempre hay que hacer autocrítica cuando los resultados no son los que esperamos, pero hoy quiero disfrutar de este cohete”, zanjó.

Unas afirmaciones que contrastaron con las del presidente del partido, Javier Esparza, quien, al ser preguntado de si es momento de hacer autocrítica en UPN, consideró que “nos han engañado a todos”, en referencia a las encuestas. “Se nos contó que el PP iba a sacar 150 o 160 diputados y que iba a haber una mayoría alternativa a Pedro Sánchez. No se han cumplido las expectativas que el PP vendió a nivel nacional”, aseguró, insistiendo en el tema de las encuestas.

“Las encuestas se han manipulado, se han utilizado con intereses partidistas”, insitió, citando a las de SIGMA 2 y GAD 3 y centrándose más en Navarra. “Vienen a decir que Feijóo iba a tener 150-160 y que UPN que no tendría representación. Creo que ha hecho que votantes nuestros, ante el miedo, votaran al PP por si acaso. Se ha jugado con eso, se han equivocado y ese juego ha tenido su incidencia”, indicó.

Y también reconoció que el diputado y la senadora que ha logrado UPN era el resultado que esperaban. “Esta es la verdad”, apuntó abriendo también la opción de hacer una “reflexión interna de los porqués, aunqeu creo que tiene mucho que ver con la manipulación de las encuestas”.

“Haremos la reflexión porque la hacemos siempre. En Navarra ha pasado lo que creíamos y no ha afectado nada al resultado nacional. Quien no ha cumplido con las expectativas es el PP, no digo en Navarra, sino a nivel nacional”, apuntó señalando a la vez que UPN es “la primera fuerza política de Navarra, ganó las elecciones en Navarra y tiene las principales alcaldías de esta tierra, y el PP ninguna”. “Del domingo, presentándonos solos después de 40 años, sale un resultado digno”, dijo antes de señalar que el PP “quiere venir a por el voto de UPN, está obsesionado con UPN y quiere acabar con UPN”.

ALBERTO CATALÁN (UPN) "HEMOS SALVADO LOS MUEBLES"

Alberto Catalán , único diputado electo por UPN, también acudió al cohete de Tudela y señló que con los resultados los regionalistas han “salvado los muebles”. “Pero llevaremos la voz de Navarra al Congreso y el Senado, que no es poco y que no lo pueden decir todos”. Y también habló de relexión. “Hay que analizarlo en general y es algo que se tendrá que hacer, por supuesto que sí”.

MARÍA CHIVITE (PSN) "NOS DA LEGITIMIDAD PARA LIDERAR EL GOBIERNO"

resultados del domingo legitiman un Gobierno progresista, que es lo que expresaron los navarros y navarras. PSOE y Sumar tienen más apoyo que cualquier cualición de derechas sumando PP, UPn y VOX. Nos da legitimidad y fortalece para seguir liderando el Gobierno de Navarra y esa es en la línea en la que vamos a trabajar el futuro acuerdo”, recalcó. Una cara bien distintas dejaban ver los representantes socialistas, con María Chivite y Ramón Alzórriz a la cabeza. Sonrisas y más sonrisas y, también, en clave foral de clara a la negociación del futuro Gobierno. “Losprogresista, que es lo que expresaron los navarros y navarras. PSOE y Sumar tienen más apoyo que cualquier cualición de derechas sumando PP, UPn y VOX. Nos da legitimidad y fortalece para seguir liderando el Gobierno de Navarra y esa es en la línea en la que vamos a trabajar el futuro acuerdo”, recalcó.

UNAI HUALDE (GEROA BAI) "SE HA VOTADO EN CLAVE NACIONAL, NO DEBE INFLUIR EN EL GOBIERNO DE NAVARRA"

composición del Parlamento foral es la que tenemos y que salió del 28-M”, dijo. Y cerca de ella el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, de Geroa Bai, con los que negocia el PSN, junto a Sumar . Y la opinión era radicalmente contraria. “Se ha votado en clave estatal, polarizada, de bloques y entiendo que no debe influir en la formación de nuevo Gobierno. Ladijo.

BEGOÑA ALFARO (CONTIGO) "NOS HEMOS QUEDADO A UN POQUITO DEL ESCAÑO"

“tan poquito de conseguir un escaño”, aunque mostró su alegría por “frenar un gobierno de derecha y ultraderecha en España”. Begoña Alfaro , de Contigo-Zurekin, lamentó haberse quedado aaunque mostró su alegría por “frenar un gobierno de derecha y ultraderecha en España”.

LAURA AZNAL (EH BILDU) " ES UN RECONOCIMIENTO A NUESTRO TRABAJO"

ultraderecha en el Gobierno del estado”, manifestó la abertzale, coincidiendo con Alfaro. La que tampoco podía ocultar su alegría era Laura Aznal , de Eh Bildu, segunda fuerza más votada el domingo en Navarra. “Estamos muy satisfechas y orgullosas, es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde hace muchos años. Y es importante que no haya entrado la derecha y lamanifestó la abertzale, coincidiendo con Alfaro.

SERGIO SAYAS (PP) "ES UN RESULTADO HISTÓRICO. SOMOS LA PRIMERA FUERZA DEL CENTRO-DERECHA"

Ya dijimos que supondría que el PSOE sea la primera fuerza y Bildu la segunda. Debería hacer reflexionar a quien no ha querido la unidad, a quien no ha querido en las forales y las generales ir juntos. Y eso lo dijo Esparza, sólo hay que ver el anuncio en un consejo político rompiendo el acuerdo con el PP”. Otro que estaba eufórico era Sergio Sayas , ex de UPN y cabeza de lista del PP al Congreso por Navarra. “Ha sido un resultado histórico. Somos la primera fuerza del centro-derecha en unas generales”, rubricó, antes de culpar a UPN de la ruptura del pacto entre ambos desde hace décadas para las generales. “Debería hacer reflexionar a quien no ha querido la unidad, a quien no ha querido en las forales y las generales ir juntos. Y eso lo dijo Esparza, sólo hay que ver el anuncio en un consejo político rompiendo el acuerdo con el PP”.

-Después de que Miguel Tellado, vicesecretario general del PP, dijera que iban a concurrir con sus propias siglas -le recordó este periódico.

-El PP ha querido un acuerdo con UPN, UPN no, pero debenmos entender que cuando no vamos unidos quien gana es el nacionalismo y la izquierda.

-UPN dice lo contrario...

-El señor Esparza salió públicamente rompiendo el acuerdo y eso es objetivo. Lo rompió de cara a las municipales y forales de manera unilateral en un comité ejecutivo y un consejo político y anunció que quería ir en solitario.