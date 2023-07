candidata a la reelección como presidenta de Navarra

La UPN que si no ha sido “capaz” de aglutinar una mayoría suficiente para gobernar,. “Tiene que haber un Gobierno para navarra y no hay otra suma posible. Por lo tanto, que no bloqueen la formación de un gobierno que tiene que ser progresista, así lo han expresado los navarros, para los próximos 4 años”, declaró la socialista en Tudela, donde asistió al chupinazo festivo como hicieron representantes políticos de todo el arco parlamentario navarro.