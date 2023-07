El informe anual de la situación de las personas migrantes en España destaca las políticas públicas de Navarra

La directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Patricia Ruiz de Irizar, participó el martes en Madrid en la presentación del informe anual sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en España correspondiente al año 2022 que tuvo lugar en la Sede de la Representación de la Comisión Europea en España y que contó, además, con la presencia de Étienne de Perier, agregado de Asuntos Migratorios en la Representación de la Comisión Europea; Vladimir Paspuel, vicepresidente primero del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes; así como Isabel Castro Fernández, secretaria de estado de Migraciones.

El informe de este año titulado 'La situación de la población inmigrante en 2022 y propuestas para su integración' ha sido elaborado por las cuatro comisiones que conforman el Foro para la Integración Social de los inmigrantes y va en consonancia con la línea de actuación en integración de las personas migrantes del Gobierno de España para la presidencia del Consejo de la Unión Europea. En este informe se analizan aspectos clave para comprender la situación de las personas migrantes y solicitantes o beneficiarias de protección internacional y temporal en España, pero sobre todo este año se ponen de relieve aquellas buenas prácticas llevadas a cabo desde las instituciones y gobiernos para ofrecer propuestas, guías e ideas para elaborar mejores políticas públicas.

BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNIDAD FORAL

Es el ámbito de buenas prácticas, donde la Comunidad Foral de Navarra destaca en el informe como avanzadilla de las políticas migratorias, se han presentado las innovadoras políticas de integración para personas refugiadas que lleva a cabo Navarra —junto con la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunitat Valenciana— mediante la experiencia piloto de patrocinio comunitario “SOMOS” en Tudela y a través de un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las personas Refugiadas (ACNUR) y la Fundación Padre Lasa.

Este proyecto permite a vecinos y vecinas de Tudela contribuir a una integración más rápida y amable de un par de familias refugiadas de Siria que se han reasentado en esta ciudad. Implica a la sociedad de acogida para que ayude a estas familias a desenvolverse en el día a día generando un espacio de bienvenida, acompañamiento, comprensión y apoyo, promoviendo una vecindad comprometida con una realidad que, en muchos casos, es desconocida para los locales.

Por otro lado, un análisis específico en el informe pone de manifiesto la necesidad de crear más experiencias de desinstitucionalización de jóvenes migrantes extutelados, que a menudo abandonan el sistema de protección al alcanzar los 18 años y deben afrontar la transición a la vida adulta antes de lo habitual en España, donde la edad media de emancipación está en torno a los 29 años. En este sentido, el informe pone en valor experiencias de integración intercultural efectiva, de intercambio educativo y de acompañamiento como son el programa KIDEAK del Gobierno de Navarra, que atiende de forma integral a jóvenes migrantes de entre 18 a 23 años sin apoyo familiar en nuestra comunidad.

KIDEAK es un proyecto que ya fue destacado en febrero de 2023 por la Unión Europea en el marco de los proyectos 'EU-Belong: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe's Regions' como un ejemplo de buenas prácticas y un modelo a seguir para ser replicado en otras administraciones regionales, nacionales y locales, que estén dispuestas a abordar con soluciones sostenibles las necesidades existentes relacionadas con la integración.

Para la directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Patricia Ruiz de Irizar, “participar en estos foros de coordinación entre administraciones e intercambiar experiencias es importante para ver qué se está haciendo desde otros gobiernos, conocer y evaluar cuál es el desarrollo general de las políticas públicas sobre migraciones, asilo y refugio en España y en Europa, así como conocer también otras realidades sociales”.

“La principal conclusión, desde la modestia de que queda muchísimo trabajo por hacer, es que en Navarra vamos por el buen camino: implementando y desarrollando políticas en materia de migraciones que fomentan la participación de las personas migrantes en la toma de decisiones, que tienen siempre la perspectiva de la interculturalidad y el género, cambiando los paradigmas de acogida implicando a la comunidad local y que van en la línea de lo más avanzado en cohesión social”, apuntó Ruiz de Irizar.

Por otro último, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, se destacó también que actualmente sólo cuatro comunidades autónomas —entre ellas Navarra— cuentan con planes integrales de acogida, convivencia y lucha contra el racismo.

FORO PARA LA INTEGRACIÓN

Este informe de 2022 ha sido elaborado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano colegiado de consulta, información y asesoramiento, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado para las Migraciones y en el que participa Navarra junto al resto de comunidades autónomas.

A través de cuatro capítulos aborda temáticas prioritarias para las comisiones. En el primero, se presenta una actualización de la normativa relacionada con estas poblaciones y sus principales avances o desafíos; en el segundo, se atiende a la evolución y efectos de las políticas de integración, interculturalidad, convivencia y cohesión social; en el tercero, se aborda la situación sociolaboral de la población de nacionalidad u origen extranjero, con atención a grupos en situación de vulnerabilidad; y, finalmente, en el cuarto capítulo se traza el mapa actual de la población inmigrante en materia educativa, enfatizando en la formación ética como herramienta para avanzar en la cohesión social.

En la presentación del informe destacaron sus responsables que ha sido un año marcado por la invasión de Ucrania y la activación de la Directiva 2001/55/CE; así como por la normalización de la vida social tras la culminación de la fase de emergencia de la pandemia de COVID-19, lo que permitió reenfocar la atención institucional y pública hacia la solución de desafíos estructurales, implementando aprendizajes adquiridos en los dos años anteriores como ejemplifica el Real Decreto 629/2022, mediante el cual se ha modificado el Reglamento de Extranjería.