Las cartas a la familia de Miguel Ángel Blanco: "He llorado más veces que en toda mi vida"

En 1997 no existían las redes sociales, Internet aún estaba en pañales y los móviles todavía no permitían enviar mensajes de texto. ¿Cómo mostrar entonces el cariño o las condolencias hacia una persona? Con papel y boli, quizá con máquina de escribir, y por carta. Así se expresaron aquellos fatídicos días de julio españoles y personas de todo el mundo tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Fueron cientos, miles de cartas, que, en su mayor parte, se quedaron sin abrir. Eso sí, llegaron a su destino gracias a la buena voluntad de trabajadores, vecinos, ayuntamientos o, incluso, ministerios. Pues en ocasiones la frase "A la familia de Miguel Ángel Blanco" era lo único que aparecía en la dirección de entrega. Tras permanecer guardadas en cajas de un garaje familiar durante un cuarto de siglo, ahora podrán leerse gracias a la donación de la Fundación Miguel Ángel Blanco y al trabajo de investigación y digitalización de la Universidad de Navarra

"SABEMOS LO QUE ES PERDER A UN HIJO"

Como la de un matrimonio de Gernika que empatizó con la familia de Miguel Ángel tras una tragedia personal propia. “Sabemos lo que es perder a un hijo y por ello nos damos cuena de los momentos tan tristes que estaréis pasando. Lejos de perder a vuestro hijo, que también lo es un poco de todos nosotros, veréis que desde ahora es cuando más lo tenéis”, escribieron.

"MI PADRE ES ERTZAINA PERO YA NO TENGO MIEDO"

Una joven de Sestao, hija de un policía autonómico del País Vasco, trasladaba el dolor de todo un pueblo: “Me encantaría que leyeseis esta carta aunque pase mucho tiempo. Hicimos una manifestación y no faltó nadie. Desde el 10 de julio he llorado más veces que en toda mi vida, y cada vez que recuerdo a Miguel Ángel lloro. Nunca había visto a la gente tan quemada como ahora, ya no tienen miedo. También mi padre es ertzaina y mientras trabaje no se me quitarán las preocupaciones, pero ya no tengo miedo”, les contó.

"OJALÁ LLEGUE EL DÍA EN QUE SE PUEDA VIVIR EN ESA PRECIOSA TIERRA CON LIBERTAD"

O la de una joven de Alcora, un pueblo de Castellón, que a sus 25 años de entonces tenía un novio de Navarra. “Quiero que sepáis que no estáis solos. ¡Ojalá llegue el día en que se pueda vivir en esa preciosa tierra con total libertad!”, deseó a los Blanco-Garrido.

"SU MUERTE NOS HA DADO VALOR PARA SALIR A LAS CALLES Y REVELARNOS"

Otra joven de 18 años de San Sebastián escribía para transmitir energía a la familia de Miguel Ángel: "La energía que todo el pueblo vasco y el pueblo español le transmitía cuando aún se debatía entre la vida y la muerte nos fue devuelta por él mismo, dándonos valor para salir a las calles y revelarnos. Ahora queremos mandaros a vosotros esa misma energía que os dará fuerza para seguir adelante".

"DESEAMOS LIBERTAD, PERO POR LA VÍA DE LA LEGALIDAD, NO POR LA SANGRE DE INOCENTES"

Y desde Amurrio, otra familia, desde una visión quizá más cercana al nacionalismo, enviaba un abrazo a la familia en una carta de esmerada letra: "He escrito las siglas de e.t.a. con letra pequeña y es que no se merecen otra cosa sino eso, porque el significado de esas siglas es muy bonito, pero lo han manchado con sangre. Sangre que como la de nosotros querían que en Euskadi hubiese libertad, libertad que "ellos" no saben respetar si no es con la ley del más fuerte (y con armas en mano). Y libertad que todos estamos deseando que llegue, pero que llegue por las vías de la legalidad y no por las vías del dolor, del sufrimiento y de la sangre de inocentes".