Alzórriz (PSN): “No hay mayor muestra de lealtad que haber cedido a Geroa la presidencia del Parlamento”

Tras el plantón que Geroa Bai dio este miércoles al inicio de negociaciones a tres del futuro gobierno de Navarra, el dirigente socialista Ramón Alzórriz espera que se reconduzca la situación, aunque de momento no hay ninguna reunión bilateral prevista. Alzórriz confía en que Geroa Bai asistirá a la reunión a tres que han vuelto a convocar para el 21 de junio, una vez se hayan constituido el Parlamento y los ayuntamientos, y en la que centrarán la negociación en reeditar el gobierno tripartito. que, el dirigente, aunque. Alzórriz confía en que Geroa Bai, una vez se hayan constituido el Parlamento y los ayuntamientos, y en la que centrarán la negociación en reeditar el gobierno tripartito.

el grupo de Uxue Barkos acusa a los socialistas de haber incumplido su compromiso de aclarar con ellos diversas cuestiones, entre ellas su peso en el futuro Ejecutivo, en un encuentro bilateral que se debía realizar antes de iniciar las negociaciones a tres con Contigo Navarra. Hay que recordar quecon ellos diversas cuestiones, entre ellas, en un encuentro bilateral que se debía realizar antes de iniciar las negociaciones a tres con Contigo Navarra.

Geroa Bai reclama mantener el acuerdo de representación institucional que pactaron la pasada legislatura y que así lo deje claro el Partido Socialista, mientras este último sostiene que, después de que Geroa haya perdido 2 parlamentarios, el peso del PSN en el Gobierno debe ser mayor.

"cumplir el acuerdo" que alcanzaron para el reparto de la Mesa que dirigirá la Cámara y que deja en manos de Geroa Bai la presidencia, y del PSN una de las dos vicepresidencias. Hay que recordar que María Solana, de Geroa Bai, llegó a afirmar que no dan por seguro el apoyo del PSN a su candidato a la liderar la Cámara legislativa. Según ha declarado Alzórriz a 'Diario de Navarra', el PSN acudirá este viernes a la sesión constitutiva del Parlamento con el propósito deque dirigirá la Cámara y. Hay que recordar que María Solana, de Geroa Bai, llegó a afirmar que no dan por seguro el apoyo del PSN a su candidato a la liderar la Cámara legislativa.

EL PSN CREE QUE GEROA BAI NO HA DADO RAZONES PARA EXPLICAR SU PLANTÓN

El PSN cree que Geroa no tiene motivos para desconfiar de ellos y que no dio razones suficientes para explicar por qué no asistió el miércoles por la tarde a la reunión a tres convocada. Alzórriz sostiene que decidieron organizarla así después de que tanto desde el PSN como desde Geroa Bai y Contigo Navarra defendieran que en las negociaciones tenían que estar los tres.

El dirigente socialista recalca que no sabe “qué mayor muestra de lealtad y confianza puede haber” por parte del PSN “que queriendo la presidencia del Parlamento se la haya cedido a Geroa Bai”. Así, reiteró que este viernes van a votar como presidente del Parlamento a Unai Hualde, el candidato de Geroa a la reelección en el cargo. “Las muestras de lealtad y confianza se realizan con hechos, no de palabra, y el Partido Socialista lo está haciendo”.

NIEGA HABER FALTADO A LA VERDAD

Geroa Bai sostuvo ayer que los socialistas sabían que ellos no iban a acudir a la reunión del miércoles y los motivos, acusando al PSN de "faltar a la verdad" al sostener que lo desconocía. Alzórriz lo niega. "Yo no entiendo que haya motivo como para no ir a una reunión a tres. Yo no sabía que no iban a ir. Me reafirmo", ha sostenido.