“Navarra es fiesta. Stop Agresores“, lema del INAI para unas fiestas en igualdad y libres de agresiones sexistas

“Navarra es fiesta. Stop agresores / Nafarroa jaia da. Erasotzaileak Stop”, es el lema de la campaña del Gobierno de Navarra para reivindicar unas fiestas libres de agresiones sexistas protagonizada por el futbolista del C.A. Osasuna Kutxi Romero, y el pelotari entre mujeres y hombres. , es el lema de la campaña del Gobierno de Navarra para reivindicar unas fiestas libres de agresiones sexistas protagonizada por el futbolista del C.A. Osasuna Aimar Oroz, el cantante, y el pelotari Unai Laso , comprometidos con un modelo de fiestas respetuoso e igualitario

El Gobierno de Navarra y el INAI valoran muy positivamente su colaboración, tal y como ha expresado la directora gerente del INAI, Eva Isturiz, “su participación en la campaña es de gran trascendencia, ya que se trata de personas reconocidas en el ámbito social, cultural y deportivo de Navarra a los que siguen y admiran muchos y muchas jóvenes, por lo que su compromiso con esta campaña va a servir de modelo y referente y ayuda a mover conciencias”.

“Se apela directamente a los agresores para hacerles saber que Navarra es fiesta, que no tienen cabida las actitudes machistas y que los agresores no caben en nuestra fiesta. Queremos enviarles un mensaje directo, contundente, que tengan claro que la sociedad navarra no admite actitudes y comportamientos machistas, que no hay sitio para ellos”, ha explicado la directora gerente Istúriz en la presentación de la campaña, que ha tenido lugar este martes 6 de junio coincidiendo con la celebración del “último peldaño” de la “Escalerica de San Fermín”.

CEDIDO

UNA CAMPAÑA DONDE LOS HOMBRES ALZAN LA VOZ CONTRA EL MACHISMO

“Creemos que es de suma importancia que los hombres den un paso al frente y rompan cualquier connivencia con aquellos que violentan a las mujeres –ha expresado Istúriz-. Los hombres de esta campaña no se erigen como salvadores de las mujeres, sino como ciudadanos concienciados ante esta lacra, que se posicionan de manera firme en el deber cívico de denunciar las agresiones sexistas y muestran su rechazo contundente”.

Así, la campaña consta de cartelería, un vídeo y creatividades para redes sociales que muestran a hombres que alzan su mano en muestra de rechazo a las agresiones sexistas, y reivindican los espacios de fiesta libres de situaciones de acoso a mujeres, apelando directamente a los agresores. Los hombres se presentan como sujetos activos en el proceso de conseguir un modelo de sociedad más igualitario.

En el vídeo, además de Romero, Laso y Oroz como figuras públicas comprometidas con esta causa, aparecen también ciudadanos anónimos en representación de la gran mayoría social navarra que no consiente ni tolera las agresiones sexistas. Los protagonistas interpelan a los agresores de forma directa, describen actitudes y situaciones a erradicar, y reivindican un modelo de fiestas donde prime el disfrute, el respeto y el consentimiento.

DERECHO DE LAS MUJERES A DISFRUTAR LIBREMENTE

Por su parte, la subdirectora de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de las mujeres del INAI se ha referido al concepto de “cultura de la violación” para explicar la justificación y normalización de la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones. “La violencia sexual que sufren las mujeres, especialmente las jóvenes, cuando salen de fiesta, no es producto del consumo de alcohol u otras drogas, del ambiente desenfadado de la noche o de la locura de unos hombres, es consecuencia de la dominación masculina en el sistema patriarcal”.

“Las mujeres tienen derecho a disfrutar libre y plenamente, sin tener que aguantar actitudes invasivas, acorralamientos, comentarios sobre sus cuerpos, acercamientos físicos y tocamientos no deseados”, ha dicho. Asimismo, ha recordado que, aunque la campaña esté centrada en la prevención de agresiones sexistas, “también en fiestas es necesario tener una distribución equitativa de las tareas del hogar y de cuidados”.

ADHESIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) pone a disposición de las entidades locales los materiales de esta campaña para que cada ayuntamiento pueda adherirse al mensaje y difundirlo a través de los soportes que deseen (programa de fiestas, cartelería, difusión en redes sociales, etc.).

Como novedad, este año cada municipio tendrá la opción de insertar el nombre y escudo de la localidad en las imágenes, pasando del eslogan genérico “Navarra es fiesta” al suyo propio, como, por ejemplo, “Alsasua es fiesta”, “Tafalla es fiesta”, “Barañain es fiesta”, “Aranguren es fiesta” o “Ribaforada es fiesta”. Los ayuntamientos interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario.

Asimismo, el INAI contactará con las entidades locales para hacerles llegar los materiales, con el apoyo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

Futuro centro 24h de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual

La directora gerente Istúriz ha recordado los recursos de los que dispone el Gobierno de Navarra para atender a las mujeres víctimas de violencia, los Equipos de Atención Integral de Violencia, conocidos como EAIVs. Situados en todo el territorio, están dirigidos a mujeres residentes en la Comunidad Foral de Navarra, víctimas de violencia o en riesgo de estarlo, así como las personas bajo su responsabilidad, sin la necesidad de interponer denuncia.

Asimismo, a finales de este año Navarra contará con un centro especializado en atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia sexual puesto en marcha a través de los fondos europeos Next Generation. Este centro atenderá las 24 horas, los 365 días del año a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado.

Para recibir atención no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente: adaptándose a las demandas, tiempos y necesidades de cada mujer.