Cómo votar en las elecciones municipales 2023 en Navarra: sobres, papeletas y urnas

Este domingo 28 de mayo estamos llamados de nuevo a las urnas para elegir a nuestros representantes políticos en los ayuntamientos durante los próximos cuatro años. En algunas comunidades como Navarra, además, se celebran el mismo día elecciones autonómicas para escoger a nuestros representantes en el Parlamento.

Para votar en estas elecciones municipales de 2023 es necesario seguir estos pasos:

1. Estar inscrito en el Censo Electoral: En los últimos días, la propia oficina del Censo Electoral ha notificado mediante la tarjeta censal a los inscritos dónde deben votar.

2. Ir identificado: No es necesario acudir con la tarjeta censal, pero sí con el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte, el permiso de conducir o la tarjeta de residencia.

3. Seleccionar una papeleta: En cada colegio electoral se pueden encontrar papeletas de todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Allí, se deberá introducir la deseada en el sobre. También se puede llevar desde casa la papeleta dentro del sobre, ya que los partidos envían los domicilios sus papeletas junto con los sobres.

4. Presentarse ante la mesa electoral: Tras seleccionar el voto, será necesario identificarse ante el presidente de la mesa electoral e introducir uno mismo el sobre en la urna.

La votación comenzará a las 9 horas el día de la jornada electoral y terminará a las 20 horas.

Problemas comunes a la hora de votar en las elecciones

En todas las elecciones hay errores recurrentes. Estos son los más habituales:

1. Equivocarse de colegio electoral: Revisa en tu tarjeta censal dónde debes votar, sobre todo, si te has cambiado de residencia, aunque sea en el mismo barrio.

2. No identificarse: No podrás ejercer tu derecho si no acudes con un método válido de identificación.

3. Olvidar el sobre con la papeleta: Aunque muchas personas prefieren llevar su voto de casa, en el colegio electoral se puede volver a coger la papeleta y el sobre.