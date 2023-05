Atacar a la madre a través de los hijos

Niños que odia a sus madres o adolescentes que creen que ellas tienen la culpa de la situación que todos están viviendo. Y deciden irse a vivir con los padres. Abuelas maternas que cuidaron a sus nietos desde bebés y que reciben ahora su desprecio porque están en el bando de “los malos”. En definitiva, menores destrozados que se desvinculan, consciente o inconscientemente de una parte de su familia: la materna. Mientras, sus madres sufren el tipo de violencia más cruel: la ‘vicaria’, con la que sus exparejas quieren seguir haciéndoles daño a través de lo que más quieren, sus propios hijos. En España son más de 200 féminas las que forman parte de la asociación MAMI (Manipulación con Alejamiento y Maltrato Infantil) y en Navarra, la cifra no llega a la decena. “Pero hay muchas más. Lo que ocurre es que algunas no saben lo que les pasa y otras no se atreven a dar el paso de reconocerlo”.

Quien lo tiene así de claro es la representante en la Comunidad foral de esta asociación, la vecina de Pamplona Eva García Martínez, nacida en El Villar de Arnedo (La Rioja) hace 50 años y madre de tres hijos. “La única herramienta que tiene el hombre para seguir controlando son los niños. ¿El objetivo? Que nos odien a las madres y a todo nuestro entorno”. Con el fin de visibilizar esta realidad, aún desconocida para muchos, esta tarde se pondrá sobre las tablas una obra de teatro para recaudar fondos. Será ‘Toc, toc’, representada por el grupo de teatro de madres del IES Plaza de la Cruz de Pamplona, del que Eva García forma parte. La cita es a las 19 horas. Los 5 euros de la entrada (hay fila 0 para quien no pueda asistir) se destinarán como donativo a esta asociación.

El término ‘violencia vicaria’ fue acuñado en 2012 por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, argentina y afincada en España. “Todos los hombres tienen el mismo patrón de personalidad machista”. El caso extremo, subraya García, es el asesinato. “Pero solo supone la punta del iceberg y hay mucha violencia psicológica hasta llegar ahí”. Existen casos de “arrancamiento” de niños de brazos de sus madres, denuncias falsas, mentiras y manipulación, insiste. “Pero pocas mujeres se atreven a denunciar porque tienen miedo. Solo el 15% de los casos terminan con una denuncia policial”.