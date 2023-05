Javier Esparza: "Las listas del PP en localidades importantes como Tafalla o Estella son para llorar"

¿Calcularon mal el daño electoral que les puede hacer el PP con Carlos García Adanero y Sergio Sayas?

Bueno... Primero, es un asunto que es pasado. Dicho esto, los navarros van a tener que decidir si dan su confianza a dos personas que engañaron a toda Navarra, toda España y todos los medios de comunicación; y si apoyan a un partido que acoge a tránsfugas. Por otro lado, critican los pactos con el sanchismo, pero el PP está pactando todos los días con Pedro Sánchez. Y Sayas y Adanero callan. Se están retratando. Han pactado la reforma de la ley del sólo sí es sí, la ley de seguridad nacional, la ley audiovisual, consejos de administración, la justicia y los sillones, el Banco de España y los sillones... El PP pacta con el PSOE sanchista, Adanero y Sayas que lo expliquen.

¿Por qué le molesta que ambos digan que usted quiere pactar con el PSN, si UPN ha pactado tradicionalmente con el PSN?

Porque no es cierto. No quiero un gobierno con el PSN. Es el momento de que UPN lidere Navarra, llegando luego a acuerdos con unos y con otros. Los dos mienten cuando dicen eso y Génova les deja con el culo al aire al decir que está dispuesto a apoyar al PSOE en Navarra y Euskadi si deja a Bildu.

Entonces, ¿puede asegurar al 100% que no va a hacer tras el 28-M un ofrecimiento al PSN para gobernar juntos?

No va a haber un ofrecimiento. ¡Es que no quieren! ¡Que el PSN ya ha decidido que quiere un acuerdo con Bildu! Ya lo tiene hablado, es más que probable que ese acuerdo esté hecho ya. Vamos a ver si somos capaces, con los números, de romper ese acuerdo.

"Me da pena UPN, no es el partido que conocí", ha declarado Carlos García Adanero. ¿El actual García Adanero es el que conoció usted?

Adanero es pasado, no voy a hablar de él.

¿Por qué?

Historia de UPN. No hay más que ir a la hemeroteca y ver lo que decía hace unos meses y lo que dice ahora.

Con la concurrencia del PP en algunas localidades, UPN ha tenido problemas para conformar listas. En Tafalla, por ejemplo, no lo hicieron hasta el último momento.

En dos localidades hemos tenido problemas. En el resto, no. Y tenemos unas listas como hace muchos tiempo que no teníamos, con gente joven que se ha incorporado. De las 70, en 42 los cabezas de lista son nuevos. Creo que tenemos los mejores equipos municipales que yo he conocido en UPN. Y he visto algunas listas del PP en algunas localidades importantes que en fin... El PP no tiene un proyecto para Navarra. Su proyecto vale para Extremadura, Murcia o Andalucía. Hay localidades muy importantes, como Tafalla y Estella, que si es sus listas es para llorar... Con gente que no son navarros. Eso es ir a perjudicar a UPN, no piensan en esas localidades.