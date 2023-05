Maite Nosti (Vox): "Estamos en contra del Convenio; ¡chocolate y churros para todos!"

Maite Nosti Izquierdo (Albelda de iregua, 18-VIII-1956) ha cambiado los botiquines de urgencias, las botellas de oxígeno y los desfibriladores, por los mítines y el reparto de folletos electorales. Se afilió a Vox el año pasado, tras jubilarse, con el fin de echar una mano y se encontró con que fue colocada en listas. Ahora, tras varias entrevistas en Madrid, ha sido designada cabeza de lista al Parlamento. Atrás quedan años de médico del Servicio Navarro de Salud en municipios como Larraintzar, Jauntsaras, Puente la Reina, Santesteban, Lesaka y Barañáin y, más recientemente, en las urgencias rurales y las extrahospitalarias del centro San Martín de Pamplona.

Propone el cierre del centro de acogida de menores no acompañados de Marcilla. ¿Qué haría con ellos?

Mandarlos con sus padres o con sus familias, que es donde deben estar. Son todos menores. Están desarraigados. No sé que pintan aquí, porque están como enfadados con el mundo y consigo mismos. La adolescencia es una edad muy difícil, echan de menos a sus familias, tienen muchos conflictos emocionales y cometen delitos por no estar donde deben estar. Y encima nos cuestan dinero.

¿Es consciente del peligro de vincular la inmigración con la delincuencia?

Estoy hablando solo de los menas de Marcilla. Eso ha salido en prensa. Agreden a Policía Foral, agreden a todo el mundo, roban a señoras mayores, acosan a las niñas...

¿Qué postura tiene sobre la inmigración?

África no nos cabe en España. Los inmigrantes tienen que ser legales y siempre serán bien admitidos, del mismo modo que los españoles hemos ido a otros países. Nunca hemos estado en contra de los inmigrantes. Y yo no digo que todos los inmigrantes cometan delitos, sino que hay un porcentaje importante de inmigrantes ilegales que comete delitos. ¿Por qué? Porque si están de modo ilegal, de alguna manera tienen que buscarse la vida.

Pero Vox está a favor de la “prioridad nacional”. ¿No es eso discriminación por cuestión de origen?

La caridad empieza por uno mismo. Yo he visto a un emigrante traerse a un hijo con una dolencia cardiaca, por ejemplo, porque el tratamiento en su país de origen tenía que pagarlo. Y yo entiendo a esa persona, que no sé si estaba de modo legal o no,pero quizás no tengamos recursos para llegar a todo. No podemos desvestir a un santo para vestir a otro.

¿Habría dejado de atender en su consulta a un emigrante por no tener tarjeta de la Seguriad Social?

Yo he atendido a sudamericanos, a negros, a chinos... En mi cupo en Barañáin casi todos eran extranjeros. Pero nunca pregunté a nadie si tenía Seguridad Social.

Como médico, qué les dice a las mujeres navarras, ¿defiende la supresión de la actual ley de plazos del aborto?

Estoy a favor de suprimir la actual ley, sí. Las mujeres navarras tienen una estupendísima educación sexual en los centros de atención a la mujer. No se necesita llegar a un aborto, porque tenemos todos los medios necesarios para que no se produzca un embarazo, hasta en el caso de que violen a una mujer. Incluso si no presenta denuncia, si acude al médico le va a dar la pastilla del día siguiente, la protección contra el sida... Iban a ser tan puntuales los casos en que fuera necesario el aborto que con una ley de despenalización del aborto sería suficiente.

¿Debo dar por hecho que es contraria al régimen foral navarro?

Navarra perdió su condición de reino en el siglo XIX y nos respetaron los fueros civiles, sobre los que estamos a favor.Lo único en lo que estamos en contra es en el Convenio económico y lo queremos cambiar porque es anti solidario.

¡El Convenio es solidario!

Navarra es solidaria pagando lo que tiene que pagar, pero el convenio es anti solidario porque nos hace diferentes al resto de los españoles. Y ni siquiera nos sirve para ser ciudadanos de primera como antes, sino que hoy nos hace ciudadanos de segunda, porque nuestros impuestos son los más altos de toda España.

El fuero es el modo en el que Navarra se integra en España, ¿no le consta que es constitucional?

Nos consta que los fueros son constitucionales, pero ya lo del Convenio económico... oiga, ¡chocolate con churros para todos! ¿Por qué si uno vive en Madrid tiene que pagar menos impuestos que si lo hiciera en Pamplona?

¿Qué política haría del euskera?

Es un idioma de Navarra, autóctono, precioso. Además a mí me gusta. Pero una cosa es que te guste como un elemento cultural que hay que proteger y otra que se quiera imponer a todo el mundo y que sea un obstáculo para acceder a la Administración. Y si implantamos y extendemos el modelo D, donde todo el mundo tiene que hablar batua, qué pasa, que estos niños el día de mañana habrán desaprovechado mucho su infancia.

¿Aprender un idioma le parece perder el tiempo?

No, pero sí aprender uno exclusivamente, porque estos niños en clase no hablan más que batua y una asignatura de castellano. Y todos los españoles tienen el deber de hablar el español

Maite Nosti Izquierdo (Albelda de Iregua, La Rioja. 18-VIII-1956). De padre asturiano y madre riojana, dice que nació en La Rioja “por accidente” ya que sus padres, él era chapista, ya vivían en Pamplona desde que se casaron. Maite Nosti se licenció en Medicina en la Universidad de Navarra y ha ejercido en consultorios y pueblos de Navarra (salvo un paréntesis de siete años en la industria farmacéutica) y en urgencias rurales y extrahospitalarias.