La Universidad de Navarra, socio de un proyecto europeo para potenciar la alfabetización tecnológica y la inclusión

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra forma parte del proyecto europeo E4TLI, Education for Technological literacy and inclusion (en español, "educación para la alfabetización tecnológica y la inclusión"), financiado por la Comisión Europea . Seis universidades e instituciones trabajan en esta iniciativa, que tiene como objetivo instruir a los investigadores de los socios implicados, a sus estudiantes y a la sociedad en la mejora de sus habilidades y capacidades digitales, así como evitar la brecha digital.

En el proyecto, además de la Universidad de Navarra, participan los siguientes socios: Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Instituto Politecnico Do Porto (IPP), Eesti Muusika- Ja Teatriakadeemia (EMTA), Tajik State University of Commerce (TAJIK) y MBM Associates Planning and Sustaining Private Limited (MBM). Las seis instituciones investigarán sobre ciencia de datos, realidad aumentada, realidad virtual, ciberseguridad, etc.

Los investigadores de la Universidad de Navarra que participan en el proyecto son Elena Lacilla, Nuño Mardones y Asier Santas. “En la Escuela nos enfocamos en la docencia innovadora mediante la metodología de ‘aprender haciendo’, estrechamente vinculada a la industria y las instituciones públicas”, explica Asier Santas. En este sentido, el centro académico colabora a través de sus CT Labs con diferentes ayuntamientos para enfocar el trabajo de los estudiantes en los intereses de las ciudades. También cuenta con un laboratorio con unidad digital y un FabLab, que fomentan la digitalización y proporcionan un marco conceptual y procedimental adecuado a los procesos digitales.

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 4.0

Además de instruir a miembros del profesorado, estudiantes, mentores y gestores universitarios sin formación, los socios del proyecto pretenden recopilar recomendaciones prácticas para la aplicación de las Tecnologías 4.0 entre administraciones públicas y empresas privadas, con el objetivo de ser empleadas en sus propios espacios profesionales. Además, las universidades e instituciones implicadas difundirán conocimientos sobre las Tecnologías 4.0 entre los agentes educativos y de formación no tecnológica.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra, que pretende contribuir al desarrollo social sostenible, partiendo del cuidado de las personas y del entorno, y a través de la investigación interdisciplinar y aplicada, la formación de los más jóvenes y la transferencia del conocimiento a la sociedad.