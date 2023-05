Esparza ve "indecente" la posición de Chivite sobre la presencia de condenados por ETA en listas de Bildu

presidente de candidato a la presidencia del indecente" la posición de la presidenta de la Comunidad foral y candidata a la presidencia del Ejecutivo, desayunos informativos de Europa Press ha señalado que es "estrictamente legal" que haya condenados por ETA en las listas de Bildu, aunque no le gusta. Elde UPN del Gobierno de Navarra Javier Esparza , ha calificado de "" lade la Comunidad foral y candidata a la presidencia del Ejecutivo, María Chivite , quien en losha señalado que es "" que haya condenados por ETA en las listas de Bildu, aunque no le gusta.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha considerado que esas afirmaciones denotan, "en primer lugar, que Chivite está dispuesta a pactar con una formación política, con partidos que llevan terroristas en sus listas, que no tiene ningún problema en llegar a acuerdos con ellos, pero que no le gusta". "Esto no es de si nos gusta o no nos gusta, esto va de principios, esto va de valores, esto va de libertad y de democracia, y desde luego, esa posición de María Chivite deja todo que desear. Es indecente, a mi juicio", ha subrayado.

Por otro lado, ha añadido que "queda claro también que en estas próximas elecciones del 28 de mayo solo va a haber dos opciones, o un gobierno de los socialistas con EH Bildu, que incluye terroristas, o un gobierno de Unión del Pueblo Navarro".

"La presidenta del Gobierno, además, ha dicho que aspira a ser la lista más votada y pide el voto para no tener dependencias externas, para no depender de Bildu. Lo que está claro es que de nuevo quiere volver a engañar a la sociedad navarra. Hace falta tener cara dura, hace falta ser cínica, porque desde luego que nosotros no vamos a permitir que se engañen a la sociedad navarra", ha criticado.

En este sentido, Esparza ha remarcado que "el PSN y María Chivite están con EH Bildu toda esta legislatura porque han querido". "Están con EH Bildu porque están cómodos con EH Bildu, están con EH Bildu encantados de la vida. Tal es así la cosa que yo mismo en el año 2021, por recordarlo, le ofrecí a la presidenta del Gobierno un acuerdo, le ofrecí aprobarle los Presupuestos del año 2021, le ofrecí mantenerla de presidenta hasta el año 2023, hasta estas elecciones, le ofrecí darle estabilidad a Navarra, y que ella siguiera siendo presidenta, con una única condición, que rompiera el pacto con Bildu. Y la respuesta de la presidenta del Gobierno, la respuesta del Partido Socialista, fue que no. La respuesta del Partido Socialista fue que elegían de nuevo a Bildu, y no rompieron el acuerdo que tenían", ha relatado.

Por tanto, Esparza ha reclamado "que no vengan ahora a querer engañar de nuevo a sus votantes", pues "en el año 2019 ya decían que no iban a pactar con Bildu y luego engañaron absolutamente a todo el mundo." "Lo que tiene que saber el votante socialista es que quien vote al PSN está votando un pacto con Bildu. Esta es la realidad y desde luego nosotros no vamos a permitir que se engañe a la sociedad navarra", ha manifestado.

Asimismo, Esparza ha hecho referencia a que "todas las encuestas dan como primera fuerza y como ganadora de las elecciones a Unión del Pueblo Navarro". "Esta es la realidad. Pero hoy, a la presidenta del Gobierno se le ha visto el plumero. Hoy se le ha visto algo más. Hoy ha manifestado el deseo, yo creo que el subconsciente le ha traicionado, el deseo de que a UPN le quite votos el PP, y entonces de esta manera UPN es menos alternativa de gobierno, le hace menos sombra a María Chivite", ha dicho.

Lo ha manifestado, según Esparza, "abiertamente, como el otro día el propio Joseba Asiron -candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona- decía, también en una entrevista, que aspiraba a que el PP le quitara votos a UPN para que EH Bildu fuera primera fuerza en Pamplona".

"¿Qué es lo que dejan claro estas declaraciones? Pues que tanto Joseba Asiron como María Chivite, María Chivite y Joseba Asiron, están deseando que los navarros voten al PP para quitar fuerza al principal partido de esta tierra, al que hoy tiene la alcaldía de Pamplona y al que es alternativa real a este gobierno", ha planteado.

Sin embargo, ha subrayado que "los ciudadanos yo creo que son lo suficientemente inteligentes, los ciudadanos tomarán la decisión que corresponda y yo no tengo ninguna duda de que quien quiera cambiar el gobierno de Navarra votará a UPN". "Porque somos la formación política más fuerte de esta tierra, porque somos la alternativa real a este Gobierno de los socialistas, con una formación política como EH Bildu, que ha cometido la indignidad de incorporar en sus listas a asesinos de ETA", ha concluido el presidente de la formación regionalista.