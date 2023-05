Isabel Lecumberri, que padeció cáncer de mama: "El seguro se ha deshecho de mí"

Sin mediar ninguna explicación, a Isabel Lecumberri la compañía con la que tenía contratado un seguro médico hacía ya varios años la ha dejado “en la calle y sin ofrecerle ninguna alternativa”. Esta vecina de Sarriguren, de 46 años, explica cómo, después de afrontar todas las dificultades que implica un cáncer de mama, se ha encontrado con una carta en el buzón en el que le comunican que no le renuevan la póliza, cuya vigencia termina a finales de este mes. “Simplemente se deshacen de ti. ¿Y ahora qué hago yo para volver a tener un seguro médico?”, se pregunta.

¿Cuándo le diagnosticaron el cáncer de mama?

Tuve una revisión ginecológica el 13 de abril del año pasado. Vieron un bultito pequeño y me hicieron una biopsia. Fue justo antes de Semana Santa, me fui de vacaciones sin saber nada. Como tardaban en darme el resultado, pensé que era bueno. Pero no. El 26 de abril me llamaron y me dijeron que tenía cáncer de mama.

Vaya palo.

Pues sí, mucho. Y eso que, dentro de lo malo, mi tumor tenía apellidos buenos. No todos los cánceres son iguales.

¿Tenía antecedentes?

Ninguno, en mi familia no hay nadie con cáncer de mama. Por eso mi consejo es que todas las mujeres se hagan una mamografía, prevención. Pero en la Seguridad Social hay un retraso brutal. Yo tengo 46 años y a mí no me han llamado nunca para hacerme una mamografía.

¿Dónde le diagnosticaron el cáncer de mama entonces?

En la Clínica Universidad de Navarra, con el seguro privado. También di a luz allí en 2015. Lo he llevado todo por lo privado. Gracias a eso ha sido todo súper rápido. El 26 de abril me diagnosticaron y el 10 de mayo me operaron. Me quitaron el tumor y tres ganglios, que no eran malos. Y para radiarme me pusieron 13 braquis (la braquiterapia es una técnica de radiación interna, para la cual se colocan catéteres radiactivos en la zona específica a tratar).

¿Qué tal fue?

Tuve mala suerte y al quitármelos sufrí una hemorragia y me tuvieron que volver a operar. Y para terminar, me cogí el Covid. Estuve de baja hasta el 15 de septiembre.

¿A qué se dedica?

Tengo una librería-papelería, la Librería 15 de Mendillorri. Estando de baja tengo que seguir pagando al personal. Y siendo autónoma tampoco puedes tener una base alta de cotización en la Seguridad Social. Sobrevivimos como podemos.

¿Quimioterapia no ha necesitado?

No. Dentro de lo que cabe y de lo que se oye por ahí, lo mío ha sido bastante light. Aun así, es duro. Te hundes por la impotencia de ver que el cuerpo no te sigue, no puedes llevar el ritmo de siempre. A mí me ha ayudado mucho Saray.

¿Se hizo socia enseguida?

Llamé desesperada y me escucharon. Yaki (Hernández) es mi psicóloga, sigo yendo. Creo que una persona con cáncer tiene que hablar mucho, sacar todo lo que hay dentro. Mucha gente te dice: fuerza, fuerza, ánimo, ánimo. Pero...

¿Eso no sirve?

Pues no. Hay que poner una mano, estar ahí.

¿Y ahora en qué punto está?

Ahora estoy bien. El otro día tuve la primera revisión y estoy limpia. También siento que soy una persona con las ideas más claras. Es verdad eso que dicen de que el cáncer te hace más fuerte.

¿Por qué no le renuevan la póliza?

No lo sé, no me han dado ninguna explicación. El 21 de febrero me encontré con una carta en el buzón en el que la aseguradora me comunicaba que la póliza expiraba y no me la renovaban. Supongo que no les soy rentable.

¿Se lo esperaba?

No, para nada.

¿No le ofrecen mantener el seguro pero subiéndole el precio, por ejemplo?

Nada, nada. Ni si quiera me han dado la posibilidad de llevar los informes, de ver las opciones que hay. No me quieren y me mandan a la calle. Y con estos antecedentes, ¿a qué seguro voy yo? He estado en la oficina de Consumidores, pero ya me han dicho que no se puede hacer nada.

Es un contrato y si una de las dos partes no quiere, no se firma.

Eso es. Pero que tengan esta facilidad para echarte de un seguro... Esa es mi queja, y sé que lo mismo le está pasando a más gente. Hasta esto, no tenía ninguna, el seguro me han cubierto todo lo que me tenían que cubrir y me han pagado las bajas.

¿Hacía mucho que lo tenía contratado?

Sí, hacía ya varios años.

¿Le genera inseguridad no tener un seguro médico?

Claro. Tengo conocidas que han pasado cáncer de mama en lo público, y las revisiones que deberían ser cada 6 meses las están teniendo cada año. Hay muchísimo retraso. En Oncología eso no puede ser. Yo en la Clínica voy cumpliendo todos mis plazos bien. No quiero decir que la Seguridad Social sea mala, pero me da otra seguridad. Para mí, es el mejor dinero pagado.

¿Y qué va a hacer?

Estoy mirando posibilidades.