Javier Tajadura: "Hay jóvenes que llegan a la universidad deslegitimando las instituciones"

“Hay una amenaza muy seria de que olvidemos lo que somos y solo se puede conjurar desde el sistema educativo. Lamentablemente, creo que no se está haciendo lo suficiente; se habla mucho del tener, del hacer, pero no del ser, de lo que somos”, advirtió Aladino Colín. El presidente de Co.Ciudadana se refería así al conocimiento de una singularidad navarra que en términos de evolución política “es un milagro” ya que su autogobierno “ha sobrevivido durante siglos a distintos regímenes, como monarquías, repúblicas y dictaduras, y a varias constituciones”.

Colín advirtió también del peligro que supone creer que la democracia está conseguida y para siempre, “necesitamos dopaminarla a diario”, manifestó. Y añadió que en una época de crisis como la actual, “donde lo viejo no ha acabado de desaparecer y lo nuevo tampoco se afianza definitivamente, nuestro sistema educativo debe hacer un gran esfuerzo en formar a nuestros jóvenes, no sólo en capacidades técnicas, sino también en espíritu crítico y valores. Eso es lo que nos puede hacer mantenernos sólidos”.

Javier Tajadura amplió el foco sobre los riesgos para la democracia en Europa: “Los tres estabilizadores que hicieron progresar las democracias tras la Segunda Guerra Mundial se han venido abajo. Por un lado, el aumento continuado del nivel de vida. Por primera vez en el siglo XXI -ejemplificó- no está asegurado y eso genera un malestar social que puede ser caldo de cultivo por cualquier antisistema que va a estar contra de la Constitución, el Amejoramiento del Fuero y de cualquier instrumento de Gobierno al que imputar la mala situación”.

“El segundo estabilizador -continuó- era una homogeneidad cultural sustancial. Pero hoy nos toca gestionar la inmigración y una diversidad a gran escala, hechos que pueden ser usados desde el punto de vista demagógico y populista”. “El tercer estabilizador que se ha ido hoy casi a pique es la opinión pública. La democracia era un régimen de opinión pública donde los medios de comunicación filtraban los mensajes para bien y se eliminaba cualquier discurso populista y antisistema de odio”, afirmó.

Tajadura apuntó que la única forma de lidiar hoy contra estos riesgos “es hacer hincapié en la educación”, pero lamentó, por su experiencia como profesor universitario de primer curso, cómo llegan a sus aulas cada vez más jóvenes con un discurso “deslegitimador” de las instituciones. “Jóvenes con ideas contrarias a la Constitución y el autogobierno que necesariamente hacen pensar que la escuela algo habrá influido, no solo las redes sociales”.

“Por tanto, creo que la escuela no solo no ha hecho un esfuerzo didáctico y pedagógico suficiente para valorar nuestra identidad y autogobierno, sino que, sin querer generalizar, en algunos ámbitos suficientemente representativos del alumnado que llega a las aulas universitarias ha sido adoctrinado, si se me permite la expresión”, zanjó.