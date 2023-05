Un libro de poesía reivindica a los heridos y mutilados de ETA

Cuando José María Izquierdo Jiménez p uso en marcha su vehículo, el 7 de mayo de 1985, explotó la bomba que un terrorista de ETA había colocado en los bajos. El vehículo quedó totalmente destruido y la deflagración seccionó las dos piernas de este teniente de policía nacional, así como el brazo izquierdo. Su esposa y una de sus hijas vieron desde la ventana las consecuencias de la deflagración. Después de cuatro horas de operación y siete meses de convalecencia en el Hospital de Navarra, José María Izquierdo salió adelante.

Ayer, el protagonista indeseado de aquel atentado, que ahora cuenta con 83 años, recibió emocionado el homenaje de su hija Olga en forma de un libro de poesía que lleva por título ‘La grandeza de un superviviente’. Al acto de presentación, celebrado en el Colegio San Cernin de Pamplona, asistieron también su mujer, Consuelo, y su otra hija, Susana. Fueron arropados por decenas de personas, entre las que se encontraba la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y el Jefe Superior de Policía en Navarra, José María Borja Moreno. La autora fue presentada por el concejal de UPN en Pamplona, Juan Frommknecht.

"NO SE PUEDE OLVIDAR"

Aficionada a la escritura y a la poesía, Olga Izquierdo decidió hace una década felicitar a su padre con un pequeño relato poético en uno de sus cumpleaños. Este libro de 28 páginas y editado por Uno Editorial, tiene la particularidad, como glosó Frommknecht, “de estar escrito por una víctima, porque hay muchos libros escritos sobre las víctimas pero no por ellas, y en ningún caso en verso”.

Olga Izquierdo, que pertenece a la asociación de víctimas Anvite, reivindica con este libro a una parte de las víctimas de ETA que considera más olvidadas “los heridos, mutilados, extorsionados, exiliados. A ellos no se les hacen homenajes. Este libro es un reconocimiento no solo a mi padre sino a todas esas personas”, apuntó.

Olga Izquierdo, quien recordó que su padre siempre ha inculcado a su familia que no debe vivir en el odio, animó a no olvidar nunca a las víctimas de ETA y su ejemplo. “No es hora de buenismos y de callar lo que ha pasado. La sociedad no debe mirar a otro lado. Ya basta. La sociedad nos debe mucho alas víctimas del terrorismo por nuestro comportamiento ejemplar en todos estos años”.

En el turno de intervenciones, el Jefe Superior de Policía de Navarra, José María Borja Moreno, recordó también a las 42 personas asesinadas en Navarra por ETA e indicó que “no hay ideología que valga tanto como la vida de una persona”. Y afirmó que frente a los que intentan que se olvide la historia sangrienta de ETA hay que contraponer ejemplos como el de José María Izquierdo.