Desde que ChatGPT viera la luz, en noviembre de 2022, la gente no ha parado de preguntarle todo tipo de cosas al famoso modelo de lenguaje de IA. Su objetivo es el de ofrecer respuestas a cualquier tipo de consulta, posee respuestas para prácticamente todo.

La IA suele responder de manera educada a todas las cuestiones, pero si uno le busca las cosquillas responde en otro tono.

En la web 'Computer Hoy' le han preguntado sobre qué opina de todas las Comunidades Autónomas dejando de lado su habitual tono educado. Por lo tanto, ¿qué es lo que opina el ChatGPT sobre Navarra y los navarros?

"Algunos pueden ser muy cerrados de mente y no aceptar bien a los forasteros. No saben divertirse. También se les acusa de ser un poco tacaños y de no gastar demasiado en diversión y entretenimiento", así es como ve a los navarros el ChatGPT.

Con el resto de Comunidades Autónomas el tono es idéntico. "Suelen ser gente ruda y algo cerrada, que no le gusta mucho relacionarse con los forasteros. Son demasiado cerrados de mente y se creen los reyes del mundo", dice sobre los aragoneses y esto sobre los vascos: "La gente puede ser muy radical en sus ideas. Solo piensan en su cultura y su idioma".