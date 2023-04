La navarra Yolanda Vélaz, divulgar salud de forma veraz a través de las redes sociales

Yolanda Vélaz, enfermera pediátrica, además de madre e ‘influencer’ sanitaria, que la pandemia de coronavirus supuso una locura para perfiles como el suyo. A la sobrecarga laboral a la que estuvieron expuestos como profesionales sanitarios se sumó un boom de dudas de los ciudadanos, que recurrían a sus perfiles en busca de información veraz. Aun así, lo califica como “una labor preciosa”. Conocida en redes como @nadie_como_mama, abrió su blog en 2012 y desde entonces ha sacado adelante una plataforma integral dedicada a la maternidad, un podcast, varios cursos online. Cada día comparte consejos sobre la crianza con una comunidad de más de 80.000 seguidores en redes sociales. Su podcast, que formó parte de diariodenavarra.es, ha sido premiado como Mejor Podcast de maternidad por Madresfera y elegido varios años consecutivos por la revista Elle como mejor podcast para padres. Cuenta, enfermera pediátrica, además de madre e ‘influencer’ sanitaria, que la pandemia de coronavirus supuso una locura para perfiles como el suyo. A la sobrecarga laboral a la que estuvieron expuestos como profesionales sanitarios se sumó un boom de dudas de los ciudadanos, que recurrían a sus perfiles en busca de información veraz. Aun así, lo califica como “una labor preciosa”. Conocida en redes como, abrió su blog en 2012 y desde entonces ha sacado adelante una plataforma integral dedicada a la maternidad, un podcast, varios cursos online. Cada día comparte consejos sobre la crianza con una comunidad de más de 80.000 seguidores en redes sociales. Su podcast, que formó parte deha sido premiado como Mejor Podcast de maternidad por Madresfera y elegido varios años consecutivos por la revista Elle como mejor podcast para padres.

Tras varias años trabajando como enfermera decide orientarse hacia la divulgación. ¿Cuándo y por qué llegó ese cambio?

Fue en 2012, con el nacimiento de mi primera hija, Leyre. Ahí me di cuenta de que el postparto me había ido bien porque tenía el conocimiento previo que me dio mi trabajo, pero podía convertirse en un momento bastante más complejo para otra persona, así que decidí crear un blog de maternidad. Al principio conté mi experiencia, pero ese blog terminó convirtiéndose en una plataforma de ayuda integral a la maternidad.

¿Fue ahí cuando decidió lanzarse a profesionalizar su trabajo?

Coincidió en el tiempo con el nacimiento de mi segunda hija, Valentina. Decidí cogerme una excedencia durante 4 años y centrarme totalmente en la plataforma. Ahora, con una reducción de jornada, compagino el trabajo como sanitaria con el de la plataforma y con una nueva faceta divulgativa como profesional del marketing online.

¿Cómo surgió este nuevo horizonte laboral?

Paralelamente a todo el proceso de trasformación del blog a la plataforma web, me tuve que formar en marketing online. Básicamente porque es lo que toca cuando lanzas una plataforma de cero. Hoy, he encontrado ahí una faceta más divulgativa y doy clases en el Club de Marketing de Navarra y en la Fundación CAI de Zaragoza.

Cuando decidió emprender, ¿qué se encontró al otro lado de la pantalla?

Sobre todo que las madres tienen dudas que no se atreven a preguntar en la consulta, bien por vergüenza o porque no hay tanto tiempo. Después van al parque y las comentan con otras madres, las ponen en común y acuden a las redes para resolverlas o, en mi caso, lo hacen a través de webinars que imparto junto a otros profesionales.

¿Cuándo llegaron las redes?

La cuenta de Facebook arrancó a la vez que el blog, en 2012. Más adelante llegó Instagram, y acabo de aterrizar en TikTok. Ahora mismo me centro más en Instagram porque me sirve como canal de difusión y porque creo que es el más adecuado para el perfil al que me dijo, el de madre hasta los 40 y muchos años. Quizá en TikTok el usuario es más joven, aunque poco a poco todas vamos entrando también ahí.

¿Qué busca la gente que acude a sus perfiles y plataforma, existen diferencias según formatos?

Como seres humanos, a todo el mundo no le preocupa lo mismo; algunas madres han decidido apostar por la lactancia y tienen dudas sobre ella, y otras buscan otro tipo de información relacionada con la crianza. Pero no creo que haya diferencias de una red social a otra, o de las redes al podcast, por ejemplo. Yo me centro sobre todo en dar información de los dos primeros años de crianza. Y luego está la parte del marketing online: que no descarto en un futuro abrir una web específica solo para eso.

El colectivo sanitario se ha hecho un hueco cada vez más grande en redes sociales para divulgar más allá de la consulta...

Sí, sobre todo para compartir información veraz que a veces no nos da tiempo a dar en la consulta. Ahora somos muchos enfermeros, médicos, farmacéuticos que divulgamos en redes sociales con el objetivo de clarificar. Antes solo estaba Lucia Mi Pediatra, pero en los últimos años sí que ha habido un auge de profesionales sanitarios de cualquier ámbito.

Llegó el covid y la gente se echó a los perfiles de profesionales en redes, ¿cómo lo gestionó?

Sí, aquello fue caótico. Estuve junto a la doctora Herrero, que es ginecóloga, dedicando hora y media o dos semanales a contestar dudas, sobre todo de fuera de Navarra. Había comunidades que estaban infinitamente peor. Madres que llegaban a dar a luz y les decían que tenían que irse a otro hospital, otras a las que les cancelaron todas las consultas antes del parto. He llegado a tener que pedir a un farmacéutico en Madrid que por favor pesase a un niño que no sabíamos si estaba cogiendo peso o no. Una locura. Para nosotras como sanitarias fue una paliza. Todo el día en la consulta trabajando, y a eso tenías que sumar el tiempo que dedicábamos a resolver dudas en las redes. Fue una labor preciosa, pero una paliza.

¿Qué retos tiene ahora el sector sanitario en redes?

Sobre todo centrarse en dar veracidad, porque tenemos un problema con las fake news, los bulos, los antivacunas, etc. Y dentro del ámbito de la pediatría se ha visto un retroceso en las coberturas vacunales muy grande, porque la gente no confía en la información que se difundió alrededor de la vacuna del covid. Ahora estamos inmersos en intentar que los padres confíen de nuevo en el profesional de la salud como persona de referencia. Si vas al ambulatorio, y la enfermera y el médico son los de toda la vida, confías en lo que te recomiendan. Ahora mismo hay mucho trabajo, mucha oferta y mucha rotación, y eso ha afectado a la confianza que el paciente tiene con el profesional. Y lo que intentamos también es divulgar que San Google tiene su peligro. Si buscas por qué te duele el pie ya tienes cinco cánceres, y no es así. Hay que buscar información, pero de perfiles profesionales.

¿Qué consejo daría a una persona que quiere arrancar en el mundo de las redes?

Que se forme. Cuando empecé no sabía de muchas cosas y tuve que aprender. Divulgar o tener un canal de lo que sea no es tan fácil como parece. Detrás hay mucho trabajo. Y luego rodearse de gente en la que confíes y sea competente, porque no vas a poder abarcarlo todo tú sola. Además, que apueste, por un lado, por un contenido que sea bueno, y por otro, por un formato que pueda enganchar a la persona que está al otro lado.