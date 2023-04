Pagazaurtundúa: “De la mano del secesionismo y populismos de izquierda, Navarra no va a ningún sitio”

Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos Europa, este sábado en Pamplona momentos antes del acto d “De la mano del secesionismo y del populismo de izquierdas, Navarra no va a ninguna parte”. Así se manifestó, eurodiputada deEuropa, este sábado en Pamplona momentos antes del acto d e presentación de las tres listas con las que acude Ciudadanos en Navarra en los próximos comicios . Se refería a los partidos nacionalistas y a los de izquierda en los que se apoya el actual gobierno foral. “El nacionalismo no da duros a pesetas y lo que ha concedido a los socialistas no ha sido gratis. Les ha apoyado para legitimar su imagen, blanquear su pasado y cobrárselo mucho más caro en el futuro”, añadió.

Carlos Pérez Nievas, presidente de Ciudadanos Navarra y cabeza de listas al Parlamento foral y al Ayuntamiento de Tudela, señaló que su partido es el único que ofrece una opción de centro, liberal y progresista. En relación a la ruptura de Navarra Suma, apuntó que los demás partidos han hecho "un ejercicio obsceno de interés partidista". Para Pagazaurtundúa, "la disolución de Navarra Suma ha sido un error histórico".

Los dirigentes de este partido añadieron que, en caso de que no sacaran ningún escaño como pronostican las encuestas, Ciudadanos se mantendrá en Navarra. “Espero que no desaparezca. Su futuro será aguantar. Porque es un partido joven que puede dar mucho fruto y puede dar la sorpresa”, señaló Pagazaurtundúa. Aquí, Pérez Nievas fue más rotundo: “Es inviable su desaparición al 100%”. Además, no consideraron que la ruptura de Navarra Suma sea la causa de la bajada de su partido en los resultados de las encuestas.

Ante posibles pactos posteriores a las elecciones y la posibilidad del apoyo socialista para la alcaldía de Asirón a cambio del de Bildu para Chivite en el Gobierno, Maite Pagazaurtundúa señaló: “Pueden hacer cualquier cosa porque ellos (los socialistas) han elegido las peores alianzas. Sin duda. Empezaron diciendo que no pactarían con los nacionalistas y les han dado alcaldías. Ojalá puedan dar la vuelta, pero cualquier cosa puede ocurrir”. A lo que Pérez Nievas añadió: “Es imposible que los socialistas den el voto a Bildu para hacer a Asirón alcalde”. Preguntada Pagazaurtundúa sobre la posibildad de que Chivite gobierne con Bildu apuntó: “Ojalá que no, porque sería un enorme error, mayor que los acumulados hasta ahora”.

En relación a los trasvases de dirigentes de Ciudadanos al PP, Pagazaurtundúa afirmó: “Los seres humanos somos libres para evolucionar. Depende de cómo se haga ese trasvase. El transfugismo no es justificable, pero el cambio ideológico de siglas es una opción personal libre en una democracia”.

Ciudadanos presenta a las próximas elecciones tres listas en Navarra: al Parlamento de Navarra y a los ayuntamientos de Pamplona y Tudela.