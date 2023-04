Pérez-Nievas asegura que Ciudadanos "no va a dar un cheque en blanco a nadie"

Ciudadanos y cabeza de lista al Parlamento Foral y al Ayuntamiento de Tudela, no van a dar "un cheque en blanco a nadie". El presidente dey cabeza de lista al Parlamento Foral y al Ayuntamiento de Tudela, Carlos Pérez-Nievas , ha asegurado que su formación "no va a garantizar el voto ni a uno ni a otro" y en ese sentido ha remarcado que

Así lo ha asegurado, acompañado por la eurodiputada de Ciudadanos Europa, Maite Pagazaurtundúa, en el marco de la presentación de las tres listas que este partido presenta en la Comunidad Foral (Parlamento, Pamplona y Tudela) y que, ha subrayado, representan la única "opción de centro político, de centro liberal progresista", algo que "no existe en ninguna de las otras ofertas políticas que hay en Navarra".

Tras aludir a la "transformación radical" que han sufrido en los últimos meses y remarcar que es el único partido que "ha sabido asumir que tenía que hacer una profunda transformación y lo ha hecho", ha sostenido que son "el partido de la verdad. Ciudadanos representa la verdad porque es el partido que es capaz de decir a la gente lo que hay que hacer aunque lo que diga le cueste".

"Los demás partidos son incapaces de hacer eso" y como ejemplo de "puro tacticismo" ha citado la ruptura de Navarra Suma (UPN, PP y Cs), que ha dejado a Navarra en "una situación complicada" y ha conseguido "garantizar un gobierno de socialistas y nacionalistas durante muchísimo tiempo". Como un "error histórico" ha calificado esa disolución Pagazartundúa.

Pérez-Nievas, quien ha insistido en que quieren centrarse en las clases medias con políticas que hagan que "sea la menos sangrada y reciba por lo menos algo", ha abogado por políticas que tengan "cierto consenso".

Al respecto ha advertido que "no van a garantizar el voto ni a uno ni a otro" y tras precisar que sus límites son "el nacionalismo y los extremos", ha concluido indicando que quieren "centrar las políticas, que no pueden estar marcadas por EH Bildu" y asegurando que no darán "un cheque blanco a nadie. Es imprescindible centrar tanto al PSN como a UPN si están en condiciones de conformar gobierno", ha agregado.

Por su parte, la eurodiputada ha remarcado que el "nacionalismo no da duros a peseta" y todo lo que los nacionalistas han dado al PSOE "no ha sido gratis, ha sido para legitimar su imagen, para blanquear su pasado e intentar cobrárselo mucho mas caro en el futuro y condicionar todas las políticas".

En un contexto europeo en el que ha considerado necesarios estados "fuertes donde el populismo no haga mella", ha apuntado que la gobernabilidad tanto en Navarra como en España "está condicionada por el nacionalismo y populismos de ultraizquierda.

Tras elogiar a los candidatos de Ciudadanos por la "lealtad" demostrada en Navarra Suma y su trabajo, ha expresado su deseo que haya una "lluvia suficiente de votos para que un partido joven como Ciudadanos pueda consolidarse porque es necesaria una oferta de centro reformista".