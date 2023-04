Ángel Iriarte viaja sin papeles

Recordar a los buenos debería ser asignatura por ejemplo los lunes por la mañana. Por poner un día. Ángel Iriarte lo fue. Falleció el domingo , así de repente y su marcha resultó tan sorprendente como aquellos días en los que cogía el teléfono y llamaba a las instituciones reclamando la solidaridad con los débiles con la que las administraciones tantas veces se llenaban la boca. Era hombre de contacto y de acción. De los que no rehuía meter las manos en la harina de los problemas para ayudar a los vulnerables a resolver complejas situaciones. Iriarte dirigió veinte años Cáritas Navarra. Decía que su organización era el último flotador de quienes nada tenían. Y de recibir gente que había cruzado con lo puesto el mapa mundi sabía. Era el hombre que pedía socorro para los olvidados porque a su organización llegaban los más frágiles, los abandonados. Huidos de la pobreza a quienes las instituciones consideraban que no correspondía apoyo económico. Él supo plantar cara también y ejerció un papel crítico frente a las administraciones. Recuerdo sus denuncias por la ineficacia de los poderes públicos que retrasaban el pago de la renta básica a los más abandonados mientras comprometía a Cáritas para que adelantara el dinero que el Gobierno no pagaba. Recuerdo sus maneras sobrias de exigir el compromiso y la sensación que transmitía de estar impactado por las penurias de los pobres y la urgencia de que la ayuda llegara.