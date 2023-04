Ángel Iriarte, alguien a quien se le debía escuchar

En Cáritas, entidad de la Iglesia que presta a los gobiernos, incluso los promocionados laicos, el favor de llegar a donde ellos no alcanzan, le ponen números a la pobreza pero, sobre todo, rostros, nombres y apellidos: los de las miles de personas que acuden a sus locales reclamándoles ayuda. La tradicional aparición de Ángel Iriarte para desgranar el balance anual de la actividad de Cáritas no era un baño de realidad, sino más el impacto de la misma en forma de chorro a presión. “Que los políticos se dejen de batallitas que no le importan a nadie y empiecen a solucionar los problemas de las personas”. “La clase política habla mucho, promete mucho, se hacen infinidad de estudios, pero nos cuesta ver que después todo eso se traslade a la realidad. Nosotros creemos más en el día a día que en cosas ampulosas”... Ha fallecido de pronto un hombre a quien se le debía escuchar. Y no abundan personas con este mérito ganado.