Declaración de la Renta Navarra presencial: cuándo empieza, cómo pedir cita previa y trámites a seguir

La campaña de la Declaración de la Renta Navarra 2023 ya está en marcha. Antes de nada, los contribuyentes deben Hacienda de Navarra y, de tenerla, si es correcta o no. Si está todo en orden, no tienen que hacer nada y se devolverá o se domiciliará el pago. Pero si por el contrario hay algo que no está bien o no tienen propuesta, deben. Existen tres posibilidades: de manera presencial, online o telefónica. Hoy queremos centrarnos en la primera opción.