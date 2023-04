Desafíos en Navarra: competitividad y eficiencia

Suena paradójico que teniendo gobiernos con composición política parecida y autonomía fiscal, el País Vasco y Navarra hayan optado por soluciones fiscales muy diferentes y que casi siempre son mucho más atractivas para ciudadanos y empresas en el caso vecino del País Vasco. Navarra debe tener una política fiscal competitiva con sus vecinos, que dé la vuelta a la marcha de empresas y grandes patrimonios por razones fiscales, porque esto sólo sirve para empobrecer a la Comunidad foral. Ello pasa por crear un ecosistema que sea percibido por el mundo empresarial como estable, seguro y sin vaivenes. Incluye crear un sistema coherente y no lleno de parches como el actual. Por eso se exige repensar el sistema fiscal de forma global para que sea coherente y competitivo. Tanto en el impuesto de la Renta como en el de Sociedades (hoy con los tipos marginales más altos del país). Para que den respuesta a retos como la atracción del talento o el demográfico con medidas específicas. Los expertos abogan por reducir o eliminar figuras impositivas polémicas como Patrimonio o Sucesiones para aumentar el atractivo de la Comunidad foral.

La persecución del fraude fiscal debe ser una prioridad obligada de las administraciones, también por justicia social. Quien defrauda no sólo deja de cumplir con una obligación como ciudadano, sino que recarga al resto de los contribuyentes que deben hacerse cargo de los fondos que la Administración no ingresa por este motivo. Por eso, generar conciencia fiscal entre los ciudadanos sigue siendo un objetivo claro.

El presupuesto del Gobierno de Navarra ha crecido en un 25% en esta legislatura (más de 1.000 millones) y. Un volumen tan importante que no ha ido acompasado por una percepción social paralela de mejora de los servicios públicos. Hace falta centrar el debate en la eficiencia del gasto y no sólo en la cuantía, partiendo para ello de un diagnóstico que nos falta. Lo que se no mide no se puede mejorar. No existen suficientes incentivos para ello en una Administración quesin un análisis serio sobre sus consecuencias. La Cámara de Comptos se considera un control independiente y esencial para mejorar en este terreno.