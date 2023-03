Navarra abre la universidad a 10 navarros brillantes y sin recursos: "Voy a ser la primera médico de la familia"

Meriem, Hafssa, Jiawen, Hajar y Luis Miguel son cinco navarros brillantes. Estudiantes que destacaron en la EvAU y que caminan por su primer año de universidad. Pero tienen una cosa más en común: provienen de familias muy humildes pertenecientes al tramo de renta más bajo. Por ello, y junto a otros cinco estudiantes más, han recibido las primeras Becas Equidad Navarra, una ayuda destinada a que alumnos con pocos recursos puedan estudiar en la universidad. Reciben 9.500 euros al año con el único requisito de aprobar un porcentaje de los créditos y no trabajar. Es decir, que se dediquen íntegramente a su formación. Este miércoles 29 de marzo fueron recibidos por la presidenta Estudiantes que destacaron en lay que caminan por su primer año de universidad. Pero tienen una cosa más en común:. Por ello, y junto a otros cinco estudiantes más,, una ayuda destinada a que alumnos con pocos recursos puedan estudiar en la universidad.. Es decir, que se dediquen íntegramente a su formación. Este miércoles 29 de marzo fueron recibidos por la presidenta María Chivite y el consejero de Universidad, Juan Cruz Cigudosa , en un sencillo acto en el Salón del Trono de Palacio que hizo justicia a su esfuerzo académico.

De ello habló la jefa del Ejecutivo foral ante los emocionados familiares de los homenajeados. “El único peaje de acceso a la educación superior debe ser el talento y el esfuerzo. Yo tampoco hubiera podido estudiar una carrera si no hubiera tenido una beca. Simbolizáis una nueva generación de navarros, una generación diversa y multicultural que es un verdadero orgullo para vuestras familias y para todos nosotros”, dijo Chivite.

MIGUEL OSÉS

HAFSSA SOUIDI: "VOY A SER LA PRIMERA MÉDICO DE LA FAMILIA"

. Cursó la Primaria en el colegio de Los Sauces y después fue al IES Barañáin, donde realizó un bachillerato y una Selectividad brillante: sacó un 13,05 sobre 14. Ahora cursa 1º de Medicina en la UPNA. “Si no hubiera existido esta beca hubiera tenido que trabajar para poder estudiar. De hecho, hasta que me la concedieron trabajaba todos los fines de semana de camarera en un bar. Me quitaba el finde entero, no podía estudiar y acababa muy cansada físicamente. Ahora estoy feliz, puedo dedicarme a estudiar y a aprender. Quiero especializarme en Cirugía”, cuenta. A sus 19 años, la pamplonesa Hafssa Souidi está cumpliendo su sueño desde pequeña. Ser médica. “Pensaba que iba a cambiar, pero no. Voy a ser la primera médico de la familia, lo tengo muy claro”, dice con una sonrisa. Nació en Marruecos y llegó a Pamplona con 9 años. Aquí vive junto a su madre, ama de casa, y su padre, que es imán. Tiene una hermana mayor que estudia Educación Social en la Complutense, donde realizó un bachillerato y una. Ahora cursa“Si no hubiera existido esta beca hubiera tenido que trabajar para poder estudiar. De hecho, hasta que me la concedieron trabajaba todos los fines de semana de camarera en un bar. Me quitaba el finde entero, no podía estudiar y acababa muy cansada físicamente. Ahora estoy feliz, puedo dedicarme a estudiar y a aprender. Quiero especializarme en Cirugía”, cuenta.

JIAWEN CHEN: "PLANEABA TRABAJAR PARA PODER PAGARME LA UNIVERSIDAD

El periplo de Jiawen comenzó en Elche, donde nació. Pasó unos años en China y regresó a España a los 8. A Pamplona. A la Rochapea, donde hizo Primaria. Después, bachillerato en Calasanz Escolapios. Tiene tres hermanas; una mayor, que ha finalizado la carrera, una melliza, también en la universidad, y una menor que estudia 4º de la ESO. Sus padres están separados y no mantiene relación con ellos. Decidió cursar Biotecnología en la UPNA hace dos años gracias a su buena media, también en la EvAU: “Saqué matrícula en Bachillerato y tenía cubierto mi primer año. Para el resto de la carrera planeaba trabajar para poder pagar la matrícula. Ahora estudio con tranquilidad . En el futuro me veo en un laboratorio”.

MERIEM ROUIDJALI ADOUL: "SIEMPRE QUISE ESTUDIAR Y AHORA PUEDO HACERLO TRANQUILA"

De la Rocha, lleva toda su vida en Pamplona, a donde llegaron desde Argelia sus padres y sus dos hermanos. Ella es la mediana. El mayor ha hecho un grado superior y el pequeño está en la ESO. Cardenal Ilundáin primero, e Irubide después encaminaron sus pasos a la universidad. A sus 19 años ha comenzado la carrera de Ciencias en la UPNA. “Me apasionan las Ciencias naturales y elegí este grado. Recibir esta beca fue bastante sorprendente, porque es una cantidad inmensa de dinero. Mis padres están en el paro y tenemos muy pocos recursos, pero vivo bien, gracias a Dios. Sentí casi que no me lo merecía. Siempre supe que quería estudiar y esto me da la oportunidad de hacerlo tranquila”, asevera.