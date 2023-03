NA+ pide explicaciones a Saiz por el informe de Comptos sobre los fondos europeos

Navarra Suma ha pedido la comparecencia urgente esta semana en el Parlamento foral de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, para que explique lo recogido en el informe de la Cámara de Comptos sobre los fondos europeos, mientras que el PSN ha señalado que no entiende que "UPN pida explicaciones" cuando "ha intentado bloquear su llegada". ha pedido la comparecencia urgente esta semana en el Parlamento foral de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral,, para que explique lo recogido en el, mientras que el PSN ha señalado que no entiende que "UPN pida explicaciones" cuando "ha intentado bloquear su llegada".

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma Javier García (PP) ha señalado que ven necesaria la comparecencia de la consejera Saiz tras el informe de Comptos y ha opinado que "hay poca transparencia" también en dar explicaciones, "parece que la consejera no tiene tiempo, no lo entendemos si no hay nada que ocultar y sí mucho que explicar". "Es bochornoso ver la falta de transparencia también a la hora de dar explicaciones", ha expuesto, para indicar que "solo el 11% de los fondos europeos han llegado al fin".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha querido poner "en valor" los fondos europeos y ha señalado que "cuesta entender que UPN pida explicaciones sobre los fondos, cuando ha intentado bloquear su llegada, ha puesto palos en la rueda para agilizar los trámites que hiciesen llegar el dinero a las personas que los necesitaban y se han opuesto a los Perte". "Comptos dice recomendaciones y habrá que atenderlas", ha aseverado, para añadir que "lo primero que extraña es que no venga primero al Parlamento el presidente de Comptos, pero NA+, con una utilización política clara, ha optado por que venga primero la consejera, y no hay problema. Lo que le preocupa al PSN es que los fondos europeos lleguen a nuestra Comunidad, cómo nos están llegando, a las personas que los necesitan, y para transformar nuestra Comunidad", ha expuesto.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que veían una "enorme debilidad en la gestión de los fondos" y "era en la gobernanza marcada desde Moncloa, por lo que se perdía el punch y el impulso que se le debía dar a los fondos desde el propio territorio, con el conocimiento de nuestras fortalezas". "Fuimos críticos con que no se aprovecharan desde el Gobierno las herramientas que ya teníamos desde la pasada legislatura como la Dirección General del ramo y se creara la oficina de los fondos Next, que no dio resultado", ha dicho, para señalar que "tenemos que ser ambiciosos, tenemos tiempo todavía". "Habrá que leer con actitud severa y cumplir con lo que Comptos demanda", ha apuntado, para comentar que "quedan dos años esenciales para el cumplimiento de los proyectos".

Desde EH Bildu, su portavoz Bakartxo Ruiz ha señalado que las conclusiones del informe de Comptos sobre los fondos europeos "no dejan en ningún buen lugar al Gobierno de Navarra" y "hacen especial hincapié en cuestiones como la baja ejecución, las carencias en la coordinación y planificación de los departamentos y en la falta de transparencia". "El Gobierno de Navarra tiene que tomar nota" ha dicho, para señalar que tendrá que dar las explicaciones oportunas, "a poder ser esta semana".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que se va a intentar calendarizar esta semana una comparecencia de la consejera sobre este tema, y ha comentado que lo expuesto por Comptos de falta de planificación global se puede extender a todas las CCAA. "Se ha intentado acaparar cuantos más fondos mejor", ha dicho, para remarcar la "incertidumbre" de los fondos que iban a llegar. "Compartimos las recomendaciones de Comptos", ha dicho, para remarcar que "esto ha sido muy difícil, en una dinámica competitiva con los fondos y difícil de prever la cantidad de que se iba a disponer".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que la Cámara de Comptos ha puesto en "entredicho" la gestión de los fondos europeos y ha señalado que ya advirtieron de que era necesaria una planificación "clara" e instrumentos de control.