Sindicatos convocan el viernes un paro de 4 horas en las empresas públicas de Navarra

Los sindicatos LAB, Lankide, UGT, CCOO, ELA y CGT han convocado el próximo viernes, 3 de marzo, un paro de 4 horas en las empresas públicas de Navarra para exigir un convenio propio.

Coincidiendo con la jornada de paro, los trabajadores de las empresas públicas se concentrarán de 9 a 11 horas frente al Parlamento de Navarra. Mientras tanto, los representantes sindicales comparecerán en una sesión de trabajo para dar a conocer a los grupos parlamentarios su situación y sus reivindicaciones.

LAB, Lankide, UGT, CCOO, ELA y CGT defienden la necesidad de contar con un convenio propio para las empresas públicas de Navarra con el objetivo de blindar los derechos laborales de las plantillas. "Un convenio que se adapte a la realidad de las empresas públicas, dado que actualmente el Convenio de Oficinas y Despachos genera diversas dificultades", han defendido.

"No tenemos un marco de negociación con garantías con nuestra patronal, que no es otra que CPEN. Nuestra patronal no participa en las decisiones que se toman en el marco del Convenio de Oficinas y Despachos, lo que resulta tremendamente irresponsable, ya que queda a expensas de otros lo que afecta a las empresas públicas", han criticado los sindicatos en una nota.

En este sentido, las organizaciones sindicales han señalado que son conscientes de que, teniendo en cuenta los escasos meses que restan de legislatura, "es complicado firmar un convenio", pero exigen que se constituya ya la mesa de negociación para comenzar a avanzar en este tema.

"No tenemos problema en esperar a la constitución del nuevo Gobierno para empezar a negociar, pero es indispensable crear la mesa de negociación del convenio, trámite para que solo hace falta voluntad política", han reivindicado.