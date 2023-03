Pacientes crónicos denuncian en Navarra listas de espera "desesperantes"

Cristina Guerra fue diagnosticada de cáncer de mama hace algo más de 4 años. En noviembre del año pasado deberían haberle citado para hacerle una mamografía de control, pero no fue así. "Llamé porque no recibía la citación y me dijeron que llevaban seis meses de retraso. Nuestra vida depende en muchas casos de esos pruebas. Seis meses son muchos meses, en seis meses nos pueden ocurrir muchas cosas. Y puede ser muy tarde para más de una". Ella pudo pagar los 170 euros que le costó hacerse la prueba en una consulta privada. "Pero es una cifra imposible de asumir para muchas personas. Y más en estos tiempos que estamos viviendo".

Víctor Bregaña tiene 22 enfermedades, "algunas muy difíciles". "A mí me queda poco de vida, eso es evidente y no estoy aquí por mí", ha soltado sin ápice de dramatismo. Lo que Bregaña ha pedido es que la gestión que se hace de la sanidad pública esté a la altura de la calidez profesional y humana que ha percibido en el personal sanitario que le trata. "Son todos maravillosos, excepcionales. Pero quizá necesitemos que la gestión recaiga en economistas, gestores", ha reflexionado.

Sus testimonios han puesto esta mañana nombre y rostro a la situación que Cocemfe Navarra ha querido denunciar en la comisión de Salud del Parlamento de Navarra. Esta federación de asociaciones, que agrupa a 17 entidades de discapacidad física y orgánica, ha exigido "soluciones ya" para las "desesperantes listas de espera" que enfrentan las personas con patologías crónicas. "Es un problema que afecta a más personas de las que piensan", se ha dirigido Edurne Jáuregui, gerente de Cocemfe, a los grupos parlamentarios. "Navarra registra 36.000 personas con discapacidad, 41.000 si sumamos aquellas discapacidades no reconocidas. Un 70% son físicas y orgánicas, de modo que necesitan atención sanitaria periódica y multidisciplinar, es decir, acudir a especialidades muy diversas", ha contextualizado. "Además, por simple demografía, es un problema en aumento. Las enfermedades crónicas ya suponen el 70% de las consultas de Atención Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios", ha añadido. "Hay que solucionar el tema antes de que se desborde, si no se ha desbordado ya", ha enfatizado.

"No podemos esperar más", ha asegurado la presidenta de Cocemfe Navarra, Cristina Mondragón. "A nadie le gusta esperar, pero estas esperas impactan en mayor medida en quienes tienen una salud más vulnerable. Porque cuando tienes una enfermedad que evoluciona rápidamente, cada día cuenta", ha recordado.

SIN CIFRAS

Según ha detallado, se trata de una situación a la que resulta muy complicado poner cifras. "Enero cerró con 59.981 personas en espera de una primera consulta con el especialista. Además, hay 8.258 pacientes en espera de una intervención quirúrgica. Pero, ¿y aquellas que ya están en el sistema?", se ha preguntado. En ese sentido, ha denunciado que se ven abocados a "pervertir el sistema". "Dile a tu médico que tiene un empeoramiento y a ver si así te dan cita, nos aconsejan. Es un juego que no nos gusta y no queremos ser cómplices, pero nos jugamos la vida", ha sentenciado.

Los comparecientes han pedido a los grupos políticos "soluciones ya", y no "falsas promesas". "Y que nadie se apunte tantos, por favor, que esto viene de muy lejos. La salud no es una cuestión de colores políticos". Entre las sugerencias concretas que han hecho, han pedido "más recursos", pero también "mejor gestión de los disponibles", así como incidir en la faceta "preventiva" de la salud. La atención primaria, han dicho, es "el primer caballo de batalla". "La organizativa es la primera barrera, porque el acceso al centro de salud ya supone una odisea. La criba que realiza el personal administrativo supone en numerosas ocasiones la postergación de la cita". La segunda traba es "la de la intervención". "Destacamos el aumento de consultas teléfonicas, perdiendo calidad y el modelo de humanización". Exigen también "una atención integral", a la que creen que contribuiría la creación de la figura del"gestor de casos".

MERMA DE LA SALUD MENTAL

Esta situación está incidiendo "en la salud mental de las personas con discapacidad". "La incertidumbre durante la espera genera situaciones de ansiedad y depresión, y provocando peor pronóstico y calidad de vida", han dicho.