Sindicatos piden una reducción de los ratios y el aumento de recursos en la escuela pública navarra

Los sindicatos ANPE, Afapna, Steilas, LAB, CCOO, ELA y UGT han afirmado este martes en el Parlamento de Navarra que "resulta urgente la reducción de las ratios y el aumento de los recursos humanos y materiales en la escuela pública" para ofrecer una mejor atención al alumnado.

Los sindicatos, presentes en la Mesa Sectorial de Educación, han asegurado que para conseguir este objetivo necesitan que "se movilicen todos los recursos disponibles y la complicidad" de la comunidad educativa y de los representantes políticos.

En concreto, plantean que las ratios en Primaria e Infantil se sitúen en 20 alumnos; en Secundaria, en 23 alumnos; en Bachillerato, en 25; en FP, en 15, y en FP Básica, en 8 alumnos.

Carlos Rodrigo, de ANPE, ha señalado que la "preocupación" de los sindicatos se centra en que el número máximo de alumnos por aula "se reduzca para poder prestar a todo el alumnado el servicio educativo de calidad que merece y al que tiene derecho". "Una ratio de estudiante por docente reducida mejora la calidad del sistema, implica educación cercana para el alumno, o el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y conocimiento", ha afirmado Rodrígo.

Tras ello, ha destacado que "un informe de Comptos de octubre del año pasado señala a Navarra como la Comunidad con mayor porcentaje de alumnado censado con necesidades educativas, alcanzando el 30% del total".

Además, el representante de ANPE ha afirmado que la cuestión de las ratios fue parte del Pacto Educativo de 2018, que "recoge que las ratios serán revisadas para reducirlas progresivamente para llegar a los estándares de calidad de educación".

Asimismo, ha señalado que "esta preocupación por mejorar las ratios ha llevado al establecimiento de acuerdos entre administraciones públicas y los representantes del profesorado en otras Comunidades Autónomas".

Por su parte, Mónica Olmos, de Afapna, ha considerado que "en la escuela pública debe existir un compromiso político para favorecer una equilibrada integración del alumnado". Haciendo una comparación con el ámbito sanitario, Olmos ha señalado que "todos sabemos que para una correcta atención, cuanto más tiempo se dispone para atender a un paciente, el servicio mejora, y lo mismo ocurre en el ámbito educativo".

Además, ha llamado la atención acerca de la matrícula sobrevenida durante el curso, "un goteo constante de alumnos" que llega a partir de septiembre. "Son unos 2.000 alumnos los que este curso se han incorporado fuera de las fechas de matriculación ordinaria. Estos alumnos, en muchos casos presentan dificultades con el idioma o dificultades de aprendizaje, que son atendidas con los mismos recursos dotados en septiembre", ha explicado.

En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz de Navarra Suma, Pedro González, ha señalado que las razones expuestas por los sindicatos "se podrán compartir más o menos de forma taxativa, pero la bajada de ratios evitaría el cierre de aulas y centros y mejoraría la respuesta educativa al alumnado con necesidades de aprendizaje". "Estas razones son muy similares a las que se están planteando en el resto del Estado", ha dicho.

Por parte del PSN, Jorge Aguirre ha afirmado que el debate sobre la ratios debe ir vinculado con un "compromiso real con la mejora de resultados y la equidad". "La bajada de ratios es un asunto relevante sobre el que debemos transitar con cuidado. Una rebaja de ratios lineal y por grupo no es progresista ni la más adecuada", ha dicho, para defender que esta bajada debería tener que ver con "la equidad y la innovación".

La portavoz de Geroa Bai, María Solana, ha advertido de que el Pacto Educativo de 2018 "no se está cumpliendo" y ha defendido que se puede acometer una rebaja lineal de ratios, algo que se hizo la pasada legislatura acordando que ello no conllevaría un aumento de aulas concertadas en Navarra.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que "nadie pondrá en duda que las ratios en la educación son un indicador importante de calidad, igual que en otros servicios, y bajar las ratios facilita avanzar en calidad". "La propuesta que hacen los sindicatos no es algo imposible, no es algo que no se haga en ningún sitio, es razonable y lógico", ha asegurado.