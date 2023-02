Juan Carlos Zapico (Policía Foral): “Han sido meses convulsos pero las soluciones van llegando”

En junio de 2022, poco antes de que tuviera lugar en Baluarte el acto institucional del Día de la Policía Foral , varias decenas de agentes se concentraban frente al auditorio para mostrar su rechazo por la situación en la que se encontraba el cuerpo. Portaban una pancarta en la que se podía leer ‘En defensa de la Policía Foral. No hay nada que celebrar’. Esta sábado, la sensación que ha sobrevolado en el acto central del Día de la Policía Foral, celebrado en el Navarra Arena, ha sido muy diferente. “Tras meses convulsos y muchas dificultades, a nivel interno, con la negociación del reglamento de jornadas, horario y retribuciones, y externo, por el repunte de algunos delitos estratégicos, las soluciones van llegando”, ha enfatizado el jefe de la Policía Foral.ha querido aprovechar su intervención para poner en valor el “avance cualitativo” que se ha producido en el reconocimiento de las labores que desarrollan. En el capítulo de agradecimientos, los sindicatos -ha citado expresamente a- por el “gran trabajo” realizado “en la defensa de los derechos de los policías forales y la visión de futuro de cara a la organización”. También, el Gobierno foral “por escucharnos en momentos tensos y desagradables”, con especial mención al vicepresidente, “por haber estado a la altura cuando todo pintaba mal”. La presidentaha recibido el guante para remarcar el esfuerzo realizado desde su Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales en un cuerpo que ya cuenta con 1.107 efectivos tras haber incorporado 102 nuevos agentes desde 2019 y lograr una mayor eficiencia que se materializará “muy pronto” con la aprobación del reglamento. Un texto recoge un incremento retributivo anual que supondrá un gasto de 4,6 millones y atrasos desde 2019 que sumarán 16 millones. Con la asunción de Tráfico aún en el debe, Chivite no se ha olvidado de aludir a la acreditada capacidad de la Policía Foral para ejercerla. “Hay voluntad política y un trabajo técnico arduo que dará sus frutos”. La de ayer volvió a ser una jornada festiva y multitudinaria. No ha faltado el característico desfile de uniformes, las metopas honoríficas, felicitaciones y medallas. Hasta 118 reconocimientos se han entregado ante autoridades, familiares y agentes.