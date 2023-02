Artundo dice que le interesa buscar "acuerdos" y evita pronunciarse sobre las críticas sindicales hacia él

Carlos Artundo, ha evitado hablar de las críticas que le ha dirigido la Intersindical de Salud y ha asegurado que lo que le interesa es "provocar acuerdos, provocar que lleguemos a situaciones de resolver problemas, en lo otro no voy a entrar jamás". El director general de Salud del Gobierno de Navarra,, ha evitado hablar de las críticas que le ha dirigido la Intersindical de Salud y ha asegurado que l, provocar que lleguemos a situaciones de resolver problemas, en lo otro no voy a entrar jamás".

"No me vais a oír más que palabras de concordia, de acuerdo, de intento, e independientemente de la opinión que pueda tener, o de las descalificaciones, yo ahí no voy a entrar nunca", ha afirmado Artundo en declaraciones a los medios de comunicación, después de que la Intersindical convocara una nueva huelga para el 23 de marzo y expresara su "absoluta pérdida de confianza como interlocutor del actual director general de Salud por su nula receptividad a cualquier demanda que no tenga que ver con el colectivo médico, el evidente clasismo de sus propuestas y su trato desigual respecto a las organizaciones sindicales".

Carlos Artundo ha afirmado que "seguimos reuniéndonos, eso no lo paramos, tenemos que seguir hablando y discutiendo, e intentando resolver y en la medida de lo posible acordar".