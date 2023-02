Satse convoca una huelga de Enfermería y Fisioterapia en Navarra para el martes 28 de febrero

sindicato SATSE ha anunciado este sábado la convocatoria de una huelga del personal de Enfermería y Fisioterapia, un colectivo que suma unos 4.000 profesionales, para el próximo martes 28 de febrero. Pese al acuerdo alcanzado con muchas reivindicaciones relativas a sus condiciones laborales que no se están atendiendo y han informado que no descartan más movilizaciones si la Administración no mueve ficha. Asimismo, han expresado el convencimiento de que las mejoras reconocidas a los médicos van a empeorar las condiciones de la profesión. "¿Qué va a pasar con el paciente 33, 34, 35, 36...?" , se ha cuestionado María José Algarra, secretaria autonómica del sindicato en Navarra, en relación al máximo de 32 pacientes que cada facultativo debe asumir. "Nosotras tenemos unas competencias y funciones y no podemos extralimitarnos, así que que nos digan qué tenemos qué hacer con ellos", pidió. Elha anunciado este sábado la convocatoria de unaun colectivo que suma unos 4.000 profesionalespara el próximo martes. Pese al acuerdo alcanzado con Salud en cuanto a refuerzo de la plantilla, consideran que hay otrasy han informado que no descartan más movilizaciones si la Administración no mueve ficha. Asimismo, han expresado el convencimiento de que las mejoras reconocidas a los médicos van a empeorar las condiciones de la profesión. ", se ha cuestionado, secretaria autonómica del sindicato en Navarra, en relación al máximo de 32 pacientes que cada facultativo debe asumir. "Nosotras tenemos unas competencias y funciones y no podemos extralimitarnos, así que que nos digan", pidió.

Los representantes del sindicato han realizado este anuncio al término de una manifestación que ha partido desde el centro de salud de San Juan este sábado a mediodía y ha finalizado frente al Parlamento de Navarra. En la cabecera, la primera pancarta rezaba: "Queremos cuidarte con dignidad". En medio de una ambiente festivo, con música de charanga y portando globos verdes, los manifestantes han coreado consignas como las siguientes: "Nuestra sanidad, en precariedad"; "Somos enfermeras, no delincuentes";"Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra"; "Por la jubilación sin restricción"; "Artundo, entiende, enfermería no se vende" o "Para cuidarte, cúidame". Según el sindicato, la marcha ha congregado a unas 500 personas.

"Queremos mostrar nuestro hartazgo con la Administración. Estamos cansadas de tener que ser el segundo plato para todo", ha lamentado Algarra antes de comenzar el recorrido. Según expuso, habían alcanzado un acuerdo verbal con la dirección de Salud, con quien ha mantenido una decena de reuniones de trabajo, que después no se ha visto reflejado en las propuestas presentadas en la Mesa General de Función Pública.

REIVINDICACIONES PRINCIPALES

Entre las reivindicaciones que no han visto recogidas figuran la eliminación de los agravios comparativos (complementos de capitación, dispersión, exceso de tises, etc), el refuerzo de personal en los servicios hospitalarios, la creación de plazas de especialistas o el reconocimiento del nivel A, "sin subgrupos inventados". También el estudio de complementos pendiente de corrección como los relacionados con la productividad, turnicidad, nocturnidad, destino y riesgo, así como establecer aquellos que no existan en las unidades de nueva creación, como la Unidad de Hospitalización a Domicilio o Escuela de Salud de ISPLN, entre otros. "Ni siquiera pedimos una mejora salarial", ha apuntado Algarra, "que en todo caso va en un segundo plano".

ABUSAR DE SU CAPACIDAD

"Venimos con la espalda curtida, no solo por la dureza de una pandemia que ha acelerado la destrucción de un sistema sanitario que ya antes daba muchos signos de debilidad, sino porque las enfermeras y enfermeros siempre han dado respuesta a todas las exigencias asistenciales que se han planteado, incluso cuestionándose si las decisiones de la administración sobrepasaban los limites normativos", decía el manifiesto que Algarra ha leído en frente del Parlamento . "El compromiso que cada profesional adquiere con su puesto de trabajo y, sobre todo, con la responsabilidad de asistir y cuidar a los pacientes, son los que han evitado un descalabro absoluto de la asistencia durante estos años. Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo, las distintas administraciones no han compensado la carga y lastre que el sistema sanitario ha supuesto para enfermeras y fisioterapeutas. Más bien al contrario, sabiéndose de esa responsabilidad y compromiso han abusado, hasta límites dudosos, de la capacidad enfermera", ha dicho.

cambio de modelo que sustituya al vigente, ya obsoleto", algo que necesita de "un Gobierno valiente, con visión a largo plazo", ha sostenido. “Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, y acciones que incidieran directamente en la ciudadanía pero, de nuevo, esta administración ha hecho lo que lleva haciendo desde el inicio, es decir, nada por la enfermería”, han apuntado desde SATSE. Algarra ha pedido "unque sustituya al vigente, ya obsoleto", algo que necesita de "un Gobierno valiente, con visión a largo plazo", ha sostenido. “Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, y SATSE , como sindicato representante de estas profesiones, hemos cumplido con los pasos que la administración pidió dar, no tomandopero, de nuevo, esta administración ha hecho lo que lleva haciendo desde el inicio, es decir, nada por la enfermería”, han apuntado desde SATSE.

ACUERDO PREVIO

Este miércoles SATSE anunció que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno que suponía, en el ámbito de la Atención Primaria, la inclusión de 44 enfermeras entre este mes y el siguiente en los centros con más presión asistencial, así como la incorporación de 12 fisioterapeutas, 6 más de los previstos inicialmente. "Esto se mantiene y son profesionales muy necesarios, pero no es suficiente", ha valorado Algarra.