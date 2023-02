Zarraluqui justifica su abandono de UPN en la "deriva" reciente del partido

exconsejero de Fomento Luis Zarralqui, quien s alejamiento de UPN se debe a la "deriva" que ha ido tomando el partido bajo la presidencia de Javier Esparza. El, quien s e ha incorporado al equipo del PP que elaborará el programa electoral, ha explicado este jueves, en una entrevista en Onda Cero, que su

En la entrevista, Zarraluqui ha comentado que, de momento, su relación con el PP se limita a "prestarles la ayuda que me han solicitado para la elaboración de su programa" en lo relativo a vivienda y obras públicas.

Por ahora, ha agregado, "no he dado ningún paso ni una decisión en relación a unirme a este proyecto, a este partido", aunque eso "no quiere decir que no lo vaya a hacer" en el futuro.

Ha afirmado que tiene "una relación de amistad" con el presidente del PPN, Javier García, desde la época en que fue parlamentario, y ha sido el dirigente popular el que le ha pedido que se integre en el equipo de trabajo.

Zarraluqui ha señalado que se dio de baja en UPN porque no se encontraba "cómodo" dentro del partido, al considerar que "se ha ido marginando a todas aquellas personas que en su momento no estuvieron dentro de la candidatura que apoyó a Javier Esparza para el último congreso" y sí dieron su apoyo a la de Sergio Sayas.

"Entiendo que un partido lo que tiene que promover es la unión entre los militantes independientemente de a quién hayan votado en un momento determinado, porque somos pocos realmente y cualquier cabeza puede ser absolutamente útil para el proyecto", ha apuntado.

En ese sentido, ha subrayado que "marginar a tantas personas no me satisfacía nada y entendí que esto no era el partido por el que yo pensaba que me había afiliado".

Zarraluqui ha asegurado que "apoyar en un momento determinado a un candidato en un partido", como en su caso a Sergio Sayas, "no está en contra de nadie, sino que hay dos opciones y uno elige una, nada más".

En relación a los exdiputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero, ahora en el PP, ha aseverado que "son dos personas a las que aprecio mucho y con las que tengo muy buena relación. Creo que son dos personas valiosísimas como parlamentarios y como políticos, pero desde luego mi decisión tampoco ha estado excesivamente mediatizada por este hecho, sino más bien por la relación con Javier García".

El nuevo fichaje de los populares navarros ha señalado que "deben estar preocupados en UPN por la deriva que está tomando esto", porque "hay mucha gente que se está pasando efectivamente (al PP) y yo creo que va a haber más gente que se siga pasando".