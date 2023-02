Récord de jubilaciones en diciembre, 642 navarros se despidieron del trabajo

La subida de un 8,5% de las pensiones en enero provocó que, calculadora en mano, muchos navarros que no tenían pensando jubilarse se animaran a abandonar el mundo laboral. Adelantaron su decisión porque en enero pasaban a cobrar automáticamente un 8,5% más debido a la revalorización. Este incentivo hizo que a muchos les cuadraran las cuentas pese a no haber cumplido la edad legal de jubilación y a sufrir algún recorte en la prestación. Los datos de la Seguridad Social así lo confirman. En el último mes de 2022 se registraron 642 jubilaciones en Navarra, lo que supone 2,5 veces las 261 registradas en el mismo mes de un año antes. Es, como puede verse en el gráfico adjunto que recoge las jubilaciones habidas en el mes de diciembre desde 2005, la cifra más alta de toda la serie. Un récord.

A nivel nacional también se han disparado el número de trabajadores que han dado el paso a la jubilación. En España hubo en diciembre pasado un total de 35.565 jubilaciones (el 1,8% en Navarra) frente a las 16.745 del mismo mes de un año antes.

Este elevado número de altas en un solo mes solamente se a superado en alguna ocasiones puntuales. Por ejemplo, en enero de 2011, en Navarra se registraron 696 jubilaciones, justo cuando con el Gobierno de Zapatero ya se hablaba de una reforma de las pensiones que finalmente incluyó un calendario para elevar gradualmente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

La otra fecha en la que se superó la cifra del pasado diciembre fue noviembre de 2020 (año de la pandemia), con 677 jubilaciones en la Comunidad foral. Este incremento también se notó en España y, desde el Gobierno central, achacaron a que muchas personas cercanas a la jubilación (consideradas como personas de riesgo por su edad) tomaron la decisión de jubilarse para no estar expuestos a la covid.

El abogado laboralista José María Barrero Jiménez cuenta que su despacho ha recibido “muchas consultas con cierta inquietud por acceder a la jubilación antes de finalizar el año 2022 y aprovechar la subida prevista”. “Se trataba de ver si el aumento les compensaba”, apunta.

ADELANTAR LA JUBILACIÓN 18 MESES SIN PERDER NADA

El abogado laboralista pone un ejemplo para visualizar lo atractivo que resultaba la revalorización automática de enero. Menciona el caso de un trabajador que, en diciembre de 2022, acumulaba una cotización de entre 38 año y 6 meses y 41 años y 6 meses. “Lo situamos en esa franja de años contizados. A esa persona, adelantar la jublación 18 meses le suponía una merma en su pensión de un 8,4% de por vida”, detalla. Sin embargo, esa pérdida de ingresos que desaparecía, no suponía ningún problema ni reducción de ingresos si se despedía del mundo labor a final de 2022 “porque contaba con una subida para enero 2023 de un 8,5%”. “La merma por el adelanto de la jubilación quedaba compensada con la subida prevista de la pensión para 2023”, concluye.

El abogado añade que otro factor que tal vez pueda influir en el elevado número de jubilaciones es que “la generación de los baby boom, los nacidos entre el 57 y el 77) está cumpliendo la edad de jubilación y eso se va a notar en los próximos años en un aumento de candidatos a jubilarse”. “Ahora falta por ver si se mantienen las condiciones actuales de jubilación o se empeoran, porque mejorar, seguro que no se mejoran. El volumen de jubilados crecerá por razones demográficas, pero si además se mantienen las condiciones actuales, el crecimiento será mayor”, augura.

¿ANTICIPAR O NO LA EDAD DE JUBILACIÓN?

¿Anticipar o no la edad de jubilación? es la duda que asalta a muchos trabajadores. “Es una decisión difícil para la que muchas veces faltan datos y tiene cierto componente aleatorio. Si se tiene esperanza de vivir muchos años, compensa no jubilarse hasta tener garantizado el 100% de la pensión, pero lógicamente es una apuesta cuyo resultado no se conoce de antemano”, comenta Barrero. A su juicio, hay otros factores importantes, como saber que se dispone de otras fuentes de ingresos o de otros recursos económicos. “Si no se tiene confianza en vivir muchos años o de no vivir con cierta calidad, se asume más fácilmente la merma que supone jubilarse anticipadamente. Las mermas por anticipar la edad de jubilación retraen un poco, pero hay un pensamiento generalizado de que las mermas van a aumentar”.

LAS ALTAS DE DICIEMBRE, UNA MEDIA DE 1.620 €

Si sumamos las pensiones obtenidas por los 642 pensionistas que dijeron adiós al mundo laboral en diciembre sale una media de 1.620 euros al mes brutos por jubilado. Si a esta cantidad se le aplica la revalorización arroja que la pensión media de estos nuevos jubilados de diciembre sumó casi 138 euros brutos en enero, de manera que en enero la pensión mediase elevó hasta los 1.758 euros mensuales.

En un análisis más pornemorizado, de los 642 jubilados en el último mes de 2022, la mayoría (349) fueron hombres y 293 mujeres. Si se tiene en cuenta los regímenes donde habían cotizado estos nuevos jubilados en diciembre, 506 (el 78% del total) eran empleados por cuenta ajena (régimen general) y otros 135 habían cotizado en el régimen de autónomos. Así, la pensión media en cada caso en diferente. La de los 506 jubilados del régimen general en diciembre ascendió a 1.741 euros brutos al mes (1.910 euros los hombres y 1.556 las mujeres), y en el caso de los autónomos, la pensión media fue de 1.180 euros al mes (1.295 los hombres y 983 las mujeres).