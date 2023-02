Contra el cáncer de útero en Congo

L A mujer llega al hospital porque intuye que algo no marcha bien. Tiene hemorragias vaginales que no coinciden con el momento de la menstruación o sangra después de mantener relaciones sexuales. Tras una exploración, el peor de los diagnósticos: cáncer de cérvix (cuello de útero). Este tumor, que supone la principal causa de mortalidad en mujeres por cáncer en la República Democrática del Congo (RDC), se podría haber controlado de haberse detectado en una fase inicial. Pero entonces no muestra síntomas. Y cuando estos aparecen ya es demasiado tarde. Con el objetivo de evitar esta epidemia de muertes en el país africano, la directora de Ginecología del Hospital Monkole (en Kinshasa, la capital del país), Céline Tendobi, ha impulsado un método “sencillo y barato”. Con el que, a través del ácido acético (vinagre y ugol (una especie de betadine) impregnado en un algodón se logran detectar las lesiones en el cérvix cuando aún no ha aparecido el tumor. Sobre esta realidad, acaba de defender su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. La han dirigido el responsable de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra, Luis Chiva; y la profesora de Medicina preventiva y salud pública de la UN Silvia Carlos. Con el nombre de proyecto ‘Elikia’ (esperanza en lingala, una de las lenguas de la RDC), Chiva y un grupo de estudiantes de Medicina viajaron el pasado verano a África para obtener muestras de estas lesiones y analizarlas.

“Yo llevaba este sueño (detectar de manera precoz este cáncer para evitar tantas muertes) en mi corazón desde hace años pero no sabía cómo llevarlo a cabo”, confiesa Céline Tendobi, que agradece el trabajo conjunto con el doctor Luis Chiva. Y recuerda que la muerte de una mujer en África es “algo tremendo”. “Porque las madres son el motor de la familia y se encargan de todo. Perder a una madre es terrible en todos los aspectos”.

Con este objetivo claro, se dieron cuenta de que si las lesiones se detectaban hasta quince años antes de que fuera a aparecer el cáncer, la curación resultaría sencilla. ¿Y cuál es el procedimiento? “Utilizamos vinagre y ugol para ver si hay lesiones blancas en el cuello de útero “. Y las contrastan, continúa la explicación, con los resultados de la citología (análisis de las células de esa zona) y del test del virus del papiloma humano. Una biopsia, además, serviría para verificar si hay lesiones. Con un teléfono móvil se hacen fotos y se envían a la Clínica Universidad de Navarra para corroborar el diagnóstico.

CONGELAR O QUEMAR

“Si se confirma que hay lesiones precancerosas, lo mejor es tratar a esa mujer porque no sabes si la vas a volver a ver, ya que igual ha venido de una zona rural alejada”, subraya Tendobi. En el tratamiento inicial se aplicaba la crioterapia (congelar las lesiones). Pero ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuesta por un tratamiento con termoablación (aplicar calor para quemarlas). “Estamos obteniendo buenos resultados”.

El perfil de la paciente que participa en el proyecto, aclara Tendobi, es el de una mujer separada (que ha tenido varias parejas), madre de más de dos hijos y de entre 40 y 44 años. “La mayoría tienen la enfermedad y no lo saben porque no ha presentado síntomas y cuando llegan al hospital ya es tarde”. En estos casos, subraya, solo se pueden aplicar cuidados paliativos (transfusiones de sangre si hay anemia o analgésicos si cursa con dolor). “La quimio y la radio son difíciles de aplicar allí”. El objetivo que persiguen ahora extender este proyecto a otras zonas del país.