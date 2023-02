Huelga de médicos: el momento y el problema

Hubo un tiempo no muy lejano en que al Gobierno de Navarra de UPN le montaban una manifestación, mínimo, cada fin de semana. Fue una labor de desgaste que quién sabe si tuvo influencia en que los regionalistas fueran desbancados del Palacio de Navarra. Las manifestaciones y las huelgas, al igual que la política, tienen mucho de estrategia. Saber elegir el momento puede resultar clave para conseguir los objetivos. En víspera de unas elecciones forales y de unas generales este parece ser uno de esos momentos adecuados. Pero en la sanidad navarra, y en la del país en general, hay un problema de presente y de futuro que no se está afrontando con el rigor necesario. Las soluciones cortoplacistas para capear el temporal no suturarán la herida.