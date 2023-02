Salud y comité de huelga se reúnen este jueves para seguir negociando

La consejera informó de que Salud ha convocado al comité de huelga para una nueva reunión este jueves. “Esperamos que en los próximos días se dé un contexto razonable para una salida a esta situación”, dijo. En este marco, recordó la importancia de llegar a un acuerdo”con prontitud”. Las medidas propuestas por Salud supondrían un incremento de la capacidad del sistema público navarro para atraer profesionales en un contexto de falta de médicos, dijo. Y apuntó que se mantiene la “línea abierta” de negociación con el comité de huelga.

El Sindicato Médico ha puesto sobre la mesa cuatro demandas: un aumento de 500 euros al mes este año y 500 en 2024, el control de la sobrecarga laboral dejando en manos del médico incluir nuevos pacientes sobre la agenda diaria, la eliminación del régimen de exclusividad y la derogación de la disposición 7 de la ley de presupuestos 2023 sobre excedencias voluntarias. Salud ha remitido dos propuestas a los médicos pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.

Según Induráin, incluyen un incremento de 400 euros mensuales en 14 pagas, mantener la incompatibilidad (por lo que los médicos no podrían abrir consultas privadas) pero sí realizar otra actividad privada y, respecto a la sobrecarga laboral, topar las agendas médicas con un máximo de 32 pacientes y un tiempo de 12 minutos en las consultas presenciales. Estos topes, añadió, son “únicos” a nivel estatal, donde las agendas no bajan de 35 pacientes y el tiempo de 10 minutos. La oferta económica, añadió, permitiría que la retribución de los médicos que se incorporan pase del puesto 14º al 5º en el país.Según Induráin, hay aspectos relacionados con la sobrecarga laboral en que hay “coincidencia”. “Podremos llegar a un acuerdo”. No obstante, reconoció que en los aspectos retributivos es donde hay “más separación”.