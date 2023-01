¿Es posible romper con todo? El auge de los retiros de bienestar se instala en Navarra

El mito moderno de cambiar de vida, alejarse del estrés y de los quehaceres diarios para hallar una conexión con nuestro propio cuerpo, mayor conciencia y calma parece haber dejado de ser una fantasía. Y no hablamos de protagonizar una de las miles de historias que inundan las redes en las que una influencer deja todo atrás, se muda a un país paradisíaco y encuentra su sitio en el mundo. Más bien del derecho de las personas a reivindicar tiempo para dedicárselo a ellas mismas. Bien en forma de un rato de cocina, de un clase de yoga o de un retiro de 5 días en Canarias. De hecho, parece ser una práctica cada vez más habitual en el sector turístico. El llamado turismo de bienestar, una nueva tendencia donde la salud y el descanso representan el principal objetivo del viaje.

Sandra, asistente a un retiro celebrado en un casa rural en la casa rural Flor de Vida de Lizaso, la pasada primavera, pasaba por un momento complicado y decidió emprender este viaje. Le dio “una sensación de calma y conexión”, de la que fue todavía más consciente al regresar a casa y que ha intentado mantener desde ese momento. Asistió a un retiro femenino organizado por la ‘coach’ en salud y chef Amanda Franco Ortiga, en el que ofrece a sus alumnas un espacio “para parar, observar y entender el cuerpo y la naturaleza femenina”. Junto a la profesora de yoga Yulia Persova, han diseñado un programa de tres días con clases de yoga, alimentación saludable y talleres con dinámicas enfocadas en volver a conectar con las necesidades femeninas. “La sociedad actual no está organizada para tener en cuenta nuestros ritmos”, explica. Por ello, en sus retiros se enfoca en “volver a conectar con esas necesidades que tenemos como mujer” y poder, “cambiar la forma que tenemos de vivir y de relacionarnos con nuestra realidad femenina”, añade.

La propia experiencia vital de Amanda Franco es un ejemplo de ello. Tras un primer contacto con el mercado laboral como periodista recién licenciada, se dio cuenta de que lo ‘gastro’ era lo suyo, pero que quería enfocarlo desde otro prisma. “Fue entonces cuando me formé como Herbobietista y también como ‘coach’ de salud en el Institute for Integrativa Nutrition de Nueva York, que me permitió poner el foco en otras áreas más allá de la alimentación involucradas en el bienestar”, cuenta.

Especializada en la cocina plant-based – basada en vegetales -, fundó entonces su propia escuela de cocina ‘The Green Fuel’ , “un espacio presencial en Madrid donde se impartieron durante dos años cientos de talleres de alimentación natural, consciente y saludable”. Fue también entonces cuando arrancó con los retiros de yoga y alimentación, entonces localizados en la sierra de Madrid. Ahora, se ha especializado en la salud femenina y enfoca estos viajes de bienestar en el disfrute y descanso de las mujeres.

Las asistentes a los retiros que imparte sienten lo que ella denomina “una apertura”, en la que la alumna se sorprende de que ha conseguido conectar consigo misma, con su feminidad, "al mismo tiempo que ha conocido a otras mujeres que tienen sus mismas inquietudes", cuenta. “Se acaba creando una conexión muy fuerte de grupo”, valora.

EL YOGA, EPICENTRO DEL TURISMO DE BIENESTAR

Después de trabajar 10 años como abogada, la pamplonesa Marta Onieva cuenta que sufrió una crisis producto del estrés. Esto la encaminó hasta la puerta de un estudio de yoga, donde tuvo “una catarsis” al iniciar sus primeras clases como alumna. “Ahí fue despertándose en mi interior la semilla del yoga”, describe. Relata, mientras ríe, que decidió formarse como profesora de esta disciplina “porque eso implicaba pasar mucho tiempo haciendo yoga, más que porque pensara en ese momento en dedicarme a impartir clases”. Pero la vida, “que nunca sabes dónde te va a llevar”, quiso que transmitiese sus primeros conocimientos a los alumnos de un centro dos veces a la semana. Mientras, continuaba con su trabajo como abogada. “Me di cuenta entonces, porque hasta ese momento no lo sabía, de que la abogacía no me llenaba nada y que quería compartir el yoga”. Ahí es cuando llegó el siguiente paso en su trayectoria profesional, ya alejada de la abogacía y centrada únicamente en el yoga. “Decidí entonces abrir, junto al también instructor de yoga Josean Urbina, nuestro centro en el barrio pamplonés de San Juan”.

De esta forma nació en 2017 ‘Urban Yoga Studio’, un centro dentro de la urbe, “donde ofrecer espacios de introspección para poder salir un rato de la vorágine del día a día”. El siguiente paso era ofrecer ese espacio de conexión y observación consciente fuera de la ciudad. “Tuvimos claro desde el inicio que queríamos dar la posibilidad a los alumnos de experimentar un retiro”, cuenta. Tras organizar e impartir varios retiros, “la mayoría en Navarra”, dieron el salto a otros territorios. “Llegó Marrakech, el cabo de Gata (Almería), Valencia...y ahora Gran Canaria”. Explica que siempre buscan instalaciones sostenibles, que se hayan construido “pensados energéticamente y sigan nuestra filosofía de principios de conexión con la naturaleza”.

Por ello, Onieva se rodea de otras dos profesionales para poder ofrecer un programa completo a los alumnos. Ella se encarga de las sesiones de yoga y meditación junto a Ana Pisador, mientras que la alimentación está bajo las manos de la “coach nutricional y cocinera de alimentación energética” Almudena Montero, cofudadora de Nishime, el Instituto de Macrobiótica sito en Pamplona. Entre las tres han diseñado un plan de seis días y cinco noches en Gran Canaria en los que “buscar la observación consciente desde todos los ámbitos: en lo físico, con yoga; en lo mental, con la meditación; en la alimentación, y en las salidas a la naturaleza”, cuenta Onieva.

“Las jornadas se organizan en torno a dos clases de yoga diarias y una de cocina, donde se dan las claves para saber llevar una alimentación saludable”, explica. Esto se combina con salidas a la naturaleza, clases de meditación o prayanama, así como tiempos de descanso.

¿Qué busca una persona que acude a estos retiros? “Lo primero, compartir espacio y tiempo con personas que tienen las mismas inquietudes, que buscan querer parar o romper con todo por un tiempo, y sobre todo, salir de la ciudad”·, detalla Onieva. “Ofrecemos esta vía de escape de la vorágine que nos arrastra en el día a día. Es muy difícil salir de ahí sin alejarse físicamente de la ciudad”, añade.

Pero no se quedan ahí, el trabajo continúa con las herramientas que les proporcionan para trasladar lo que han trabajado a su día a día “Es importante entender que un retiro es una experiencia intensa, está todo enfocado para cambiar tu rutina y enfocarte en la observación consciente. Esto hace que la mayoría de las personas tengan un despertar consciente que les permita darse cuenta de qué tendrá que cambiar en su vida cuando vuelva a la ciudad”.