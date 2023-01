La mayoría del Parlamento no se cree la versión de Salud sobre el caso de las mascarillas

Geroa Bai y han reprochado este viernes por la mañana a la consejera de Salud que "alguien miente en este caso". También que "se está tratando de reconstruir el relato político para no asumir la responsabilidad" de los casi dos millones de euros de dinero público perdidos en los 1,7 millones de mascarillas que hay almacenadas y caducándose en un almacén. Tres de la principales fuerzas políticas del Parlamento de Navarra no se creen la versión del departamento de Salud sobre su papel en la fallida operación de compra-venta de mascarillas liderada por Sodena . Y lo llamativo es que dos de ellas o bien forman parte del mismo Gobierno o lo sustentan con su apoyo. Navarra Suma EH Bildu , que juntos suman 36 de los 50 parlamentarios que conforman la cámara,. También que "se está tratando de reconstruir el relato político para no asumir la responsabilidad" de los casi dos millones de euros de dinero público perdidos en los 1,7 millones de mascarillas que hay almacenadas y caducándose en un almacén.

le han pedido que explique las contradicciones en las distintas versiones que ha mantenido su departamento en relación con la decisión de no firmar dicho convenio. Sin embargo, si esperaban respuestas por parte de la consejera de Salud han tenido que conformarse con pocas. O al menos, ninguna nueva. Santos Induráin ha comparecido en la comisión de Salud por el caso de las mascarillas. En esta ocasión a petición de Navarra Suma y de Bildu, que querían conocer las razones que llevaron al Servicio Navarro de Salud a no firmar la propuesta inicial del acuerdo para la adquisición de los EPI que se firmó por la empresa pública SODENA, la mercantil Albyn y la Confederación de Empresarios de Navarra en mayo de 2020. Además,.

Induráin ha vuelto a incidir en el complicado escenario de la pandemia de Coronavirus en 2020, cuando se firmó el acuerdo. "El objetivo máximo de Osasunbidea fue proteger a los profesionales con EPIS y garantizando un suministro de calidad y estable. Sólo en 2020 se adquirieron más de 11 millones de mascarillas. Todas nuestras peticiones y reticencias al acuerdo fueron hechas desde el objetivo de modular y de concretar el grado de compromiso del departamento de cara a nuestro objetivo. Nuestro pronunciamiento más claro fue asumir nuestro papel a la asunción de sólo un 10% del stock y en determinadas circunstancias condiciones. Ha quedado acreditado que las partes, al firmar, eran conscientes de que firmaban y que papel desempeñarían. Buscar posibles cábalas y contradicciones en cuestiones procidentamentales, de si en un borrador ponía una cosa u otra, etc, no creo que lo más determinante en lo sucedido sea esto", ha defendido.

BILDU: "NO NOS CREEMOS LA VERSIÓN DE OSASUNBIDEA"

No nos creemos la versión que nos da Osasunbidea" Sin embargo, y con la salvedad del PSN , formación de la consejera, y de la parlamentaria de I-E , Marisa de Simón, a ninguno de los grupos presentes en la comisión les han satisfecho estas explicaciones. Muy crítico se ha mostrado el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, que se teme "algo raro" en este asunto: "Todas las partes del acuerdo entienden que el stock terminó como está porque todos los borradores contemplaban que Salud se comprometía a adquirirlo. Pero ustedes se borraron un día antes de firmarlo. ¿Firmar este acuerdo ponía en riesgo su objetivo de adquirir mascarillas? Estas mascarillas hubieran estado más que empleadas. Se hubiera garantizado una fuente de suministro más. No son cábalas, es una realidad. Explique por qué se echaron atrás.

NA+: "MIENTEN Y HAN TIRADO DOS MILLONES A LA BASURA"

Desde Navarra Suma, Cristina Ibarrola ha afeado a la titular de Salud que "las contradicciones son evidentes" y le ha acusado de mentir en lo referente a la participación real de su departamento en la fallida operación de compra-venta de mascarillas. "Toda la documentación nos muestra que ustedes participaron en el diseño y que estaban en todos los borradores. ¿Por qué no hicieron ninguna aportación hasta borrarse un día antes? Lo que dice Desarrollo Económico y Sodena es que el riesgo aparece cuando usted se sale del acuerdo. Usted tenía que haber seguido con sus proveedores habituales y tendría uno más. No se hubieran perdido esas mascarillas ni los 2 millones de euros que ha perdido su Gobierno. Los han tirado a la basura de una forma absolutamente irresponsable. Sabían que eran parte imprescindible de ese acuerdo. O miente cuando dice que vieron esos riesgos en ese borrador o es inexplicable que no hicieran aportaciones para minimizar riesgos de dinero público", ha aseverado.

GEROA BAI: "DICEN QUE HICIERON OBJECIONES QUE NO CONSTAN A NADIE"

También Geroa Bai ha sido muy crítica con la versión de Santos Induráin. Mikel Asiain, portavoz de la formación que lidera el departamento de Desarrollo Económico y Sodena, ha considerado que es muy relevante el relato cronológico de los hechos y acudir a los momentos previos a la firma del acuerdo. Saber por qué Salud no firma, por qué se sale en el último momento. Ahí es donde quieren llegar. "El 24 de abril Salud forma parte del borrador y su papel está muy claro: se quedarían con el stock que se pudiera generar. Se reitera el 27 de abril. El 28 de abril Sodena constata que han hablado con Salud y que han pedido desde allí que lo firmen los consejeros. Se meten de lleno en el acuerdo. Se redacta un borrador nuevo en el que se incluyen los consejeros. Pero el 6 de mayo desde Sodena se informa al resto de que Salud ha informado de que sólo firma una adenda. No es cierto lo que plantean en el informe de Comptos, cuando dicen que desde la recepción del borrador el 24 de abril les quedó claro que no podían firmar ese acuerdo. ¿A quién informaron de ello de Sodena? A nosotros no nos queda claro. ¡Pero si ustedes mismos pidieron que el consejero se incluyese! ¿Alguien miente? ¿Para qué? ¿Quién está intentando construir un nuevo relato? Esas objeciones que ahora dicen que hicieron desde el primer momento y que no nos constaban a nadie deberían haber llegado de forma interna a lo más alto. Y no fue así. La propia presidenta de Navarra defendió el acuerdo en el Parlamento el 30 de abril de 2020", ha reprochado Asiain.

En su turno de réplica, la consejera de Salud se ha reafirmado en su versión y ha incidido en algo nuevo: que desconocía que hubiera una fecha concreta para firmar aquel acuerdo para la compra de mascarillas: "Salud no fue nunca conocedora de que hubiera una fecha para firmar. Salud decide firmar una adenda de la misma manera que había hecho aportaciones en otros momentos. Las partes eran libres para seguir negociando, pero decidieron firmar y lo hicieron con inmediatez, marcando la fecha. Podían haber alargado el proceso o cambiado el contenido, algo que no se hizo. Había demasiadas incertidumbres en ese acuerdo pero decidimos colaborar con la suscripción de la adenda. Desde el principio nos quedó claro que no podíamos suscribir este convenio y se lo vinimos manifestando así a Sodena en múltiples ocasiones en llamadas telefónicas. Salud hizo una gestión muy clara", ha terminado.